NBA／暴龍今夏「釣大魚」補強 傳瞄準字母哥

傳暴龍瞄準公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波，準備豪賭一場。 (美聯社)

隨著東區格局可能出現動盪，多倫多暴龍成為今夏最值得關注的潛在交易主角之一。根據ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露，暴龍近期在聯盟內部釋放訊號，準備尋找具影響力的「大魚」進行補強。

「暴龍是目前聯盟內開始釋放風聲、尋求大手筆操作的球隊之一，」溫德霍斯特表示，「像這樣處於東區中段的球隊，看著前面的幾支強隊可能無法維持原貌，比如波士頓 因泰托姆（Jayson Tatum）受傷以及豪華稅問題而可能退步，他們就會開始尋找切入點。」

儘管尚未有明確對象，但若有東區球隊考慮補強，公鹿隊的「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）勢必會被列入觀察名單。

溫德霍斯特進一步指出：「現在聯盟裡的活動與交易對話頻率，遠高於過去幾年。有高層甚至告訴我，這可能會是一個爆炸性的夏天。」

過去兩季，暴龍逐步重整陣容，先是在自由市場放走范弗利特（Fred VanVleet），接著交易掉阿努諾比（OG Anunoby）與席亞康（Pascal Siakam），確立以巴恩斯（Scottie Barnes）為核心的方向。

而在阿努諾比的交易案中，暴龍則是獲得奎克利（Immanuel Quickley）與巴瑞特 （RJ Barrett），成為未來攻守兩端的重點戰力。

目前暴龍擁有4枚完整首輪籤、3個未來選秀互換權與1枚受保護首輪籤，具備充足彈藥進行潛在的重大交易。

值得一提的是，暴龍總裁總裁尤基利（Masai Ujiri）在球季結束記者會上曾強調：「我們的文化是A+等級，我保證，我們還會再贏下一座冠軍。」這句話，也被解讀為球團未來不會只停留在養成階段，而是準備再度發動奪冠攻勢。

尤基利曾在2018年成功換來雷納德（Kawhi Leonard），促成2019年勇奪隊史首冠，這樣的操盤手法能否重新複製，也成了外界關注的焦點。

在多支球隊蠢蠢欲動之下，今年的交易市場逐漸加溫，暴龍顯然也是其中值得注意的「狩獵者」。