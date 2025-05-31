我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

NBA／哈利伯頓飆速成長+領導式球風 被讚可比柯瑞

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利伯頓(左)的球風被拿來和勇士當家球星柯瑞(中)相提並論。(路透資料照片)
哈利伯頓(左)的球風被拿來和勇士當家球星柯瑞(中)相提並論。(路透資料照片)

NBA溜馬當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）毫無疑問地成為聯盟本季季後賽的暴紅新門面。他在場上的持球與無球風格兼具，讓溜馬氣勢如虹。

在東區決賽第4戰，哈利伯頓寫下歷史紀錄，成為NBA季後賽史上首位單場達成「30分、15助攻、10籃板且零失誤」的球員。這位連續兩季入選年度NBA最佳陣容的年輕控衛，如今更被拿來與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）相提並論。

「他擁有在有球與無球之間自由轉換的能力，這在當今聯盟中相當罕見，」一位西區球隊的高層主管評論道，「這讓他擁有類似柯瑞的特質。」

與許多以個人為核心的進攻體系不同，哈利伯頓帶領的是一支強調分享球權與團隊運作的球隊。

一名西區球探表示：「哈利伯頓會把球傳出去，善用運球遞手傳球（Dribble Hand Off）與擋拆等戰術，讓所有球員都能參與進攻。像是奈史密斯（Aaron Nesmith），他現在在防守端拼命表現，因為他知道自己會獲得出手機會。」

該名球探坦言，自己原本不認為哈利伯頓有這樣的飛躍式進步：「他展現出超乎預期的能力，因為他讓身邊的隊友變得更好。這些球員都被放在適合發揮的位置，並在哈利伯頓的引導下打出職業生涯最佳表現。因為信任與系統，他們如今都是最好的自己。」

隨著哈利伯頓持續主導比賽節奏，溜馬團隊戰力也被極大化，這位控衛不僅是球隊的進攻發動機，更是激發全隊潛能的核心關鍵。

哈利 NBA 柯瑞

上一則

場邊人語／藍鳥護巢 完封今朝

下一則

NBA／愛德華與偶像KD聯手？傳灰狼休賽季有意和太陽交易

延伸閱讀

NBA／柯瑞不氣餒 看好勇士明後年拚冠

NBA／柯瑞不氣餒 看好勇士明後年拚冠
勇士柯瑞戴的一頂帽子 助灣區1公司業務成長100倍

勇士柯瑞戴的一頂帽子 助灣區1公司業務成長100倍
NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片
NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

熱門新聞

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

2025-05-25 17:28
台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

2025-05-24 09:53
5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

2025-05-25 20:57
納達爾（左起）、費德勒、約克維奇和墨瑞在法網第一天再聚首。（美聯社）

法網舉行儀式致敬納達爾 昔日網壇4巨頭重聚

2025-05-25 13:12

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作