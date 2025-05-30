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NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

NBA／並肩東區3大傳奇後衛 布朗森：生死戰必須跳出來

記者劉肇育／即時報導
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尼克隊布朗森(右)29日得分超過30分，是今年季後賽第10次，成為史上第4位在季後賽達成此紀錄的東區後衛。(路透)
尼克隊布朗森(右)29日得分超過30分，是今年季後賽第10次，成為史上第4位在季後賽達成此紀錄的東區後衛。(路透)

尼克29日在東區冠軍賽第五戰於背水一戰的情況下，靠著雙星布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）攜手攻下56分成功續命，其中布朗森在今年季後賽已經10度完成單場30分表現，成為史上第4位在季後賽達成此紀錄的東區後衛。

布朗森29日在東區冠軍賽第五戰，首節就開砲拿下14分，加上帶傷上陣的唐斯也在第二節銜接火力，最終尼克就以17分差距拿下勝利，將系列賽延長至第6戰，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後說：「他們兩個，在第一節就為我們定下比賽的基調。」

布朗森也成為繼喬丹（Michael Jordan）、艾佛森（Allen Iverson）、韋德（Dwyane Wade）後，史上第4位在單一季後賽10次以上拿下單場30分的球員，而他與唐斯在分區冠軍賽前5戰得分都在20分以上，也是史上第3對達成此紀錄的組合，前一對已經是2002年的湖人「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）。

談到球隊在29日打出了有別於第四戰的表現，布朗森賽後說：「我們的強度明顯提高了，且作為一個團隊我們更加重視細節，這對於比賽有很大的幫助。我們都知道自己該做些什麼，然後上場行動，這是一場輸球就回家的生死戰，我們都必須站出來。」

而唐斯也說：「今天我們就是想要打出超級侵略性，如果有機會我就會想辦法影響比賽，今晚對我們來說是一個美妙的夜晚，我們必須很好的執行比賽計畫，同時也在進攻上有所進步，做出一些轉換得分。」

季後賽 喬丹 湖人

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