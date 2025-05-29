NBA／西決被雷霆守死 愛德華：下賽季再為康利衝一波

灰狼一哥愛德華在雷霆防守下火力劇減。(美聯社)

連續兩年殺進西區冠軍賽，卻也連續兩年遭到對手1勝4負淘汰出局的灰狼隊，相較於去年與獨行俠隊有來有往，今年可說是遭到雷霆隊無情碾壓，尤其球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）在雷霆防守下火力劇減，更讓灰狼球迷難以感到開心，不過愛德華強調，今年休賽季仍會賣命訓練，希望帶領37歲的老大哥康利（Mike Conley）再衝一波。

愛德華在西區冠軍賽遭到雷霆重兵看防，儘管仍有兩場比賽攻下30分以上，但剩下3戰得分都不到20分，尤其是三分球命中率被壓制到不到3成，成為灰狼接連陷入苦戰的關鍵。

遭雷霆淘汰出局後，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）直言，愛德華必須學會如何在這樣的高強度身體對抗中，保持穩定表現，「他必須琢磨和學會，如何面對對手高強度的身體對抗。但今年我們不是沒有收穫，有找到一些能讓我們延續下去的東西，將會成為這支球隊未來的一部分，當然也必須擴大輪替陣容，尤其陣中有很多可望上場的年輕球員，他們能夠幫上球隊。」

愛德華談到28日開賽就遭到雷霆震撼教育，他說：「他們從開賽就準備好要大幹一場，我們卻不是如此，所以他們一開始就掌控局面，我能感受到他們就像是15個綁在同一條線上的木偶。」

對於連續兩年在西區冠軍賽鎩羽而歸，愛德華直言對於23歲的他來說並不代表絕望，但更為老大哥康利感到難過，「比起我自己，我更為康利傷心，但我保證這個夏天不會有人比我更努力，我會為了康利再衝一波。」