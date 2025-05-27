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NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

NBA／雷霆西區冠軍賽聽牌 霍姆葛倫點名多特是隱形功臣

記者劉肇育／即時報導
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多特（右）被稱讚是雷霆獲勝的隱形功臣。（路透）
多特（右）被稱讚是雷霆獲勝的隱形功臣。（路透）

揮別系列賽第3戰以42分差距輸球的陰霾，雷霆隊26日在西區冠軍賽第4戰隨即做出反彈，不僅一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下40分、10助攻、9籃板準大三元，威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）也分別有34分、21分，系列賽3：1領先灰狼隊，亞歷山大直言為隊友表現感到開心。

在系列賽第3戰僅攻下14分，球隊也以42分差距輸球後，年度MVP亞歷山大26日在第4戰作出回應，全場30投13中攻下40分，尤其第四節拉鋸階段靠著招牌的翻身跳投，屢屢為雷霆穩住領先優勢，威廉斯與霍姆葛倫也把握機會在三分線外開砲，助雷霆最終以2分差距險勝灰狼，只要再拿一勝就能挺進總冠軍賽

賽後在談到威廉斯和霍姆葛倫的表現時，亞歷山大直言為他們感到開心，「他們26日打得太棒了，完全沒有受到客場噪音的干擾，關鍵時刻更沒有因此被嚇到，他們的努力值得被讚揚，我對他們兩個只有滿滿的驕傲。」

除了三人的好表現外，霍姆葛倫也提到隊友多特（Luguentz Dort）負責看防灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards），讓他全場13投僅5中拿下16分，更是另外一大功臣，「這就是他入選防守第一隊的原因，我們對他這種表現見怪不怪，他每晚都在盡全力防守，早該入選年度防守第一隊，不過今年他開始受到大家關注，我們很為他開心。」

對於下場比賽雷霆將回到主場，有機會終結系列賽，搶下近13年球隊首張冠軍賽門票，亞歷山大說：「我們必須在攻守兩端都打出自己的特點，如果能做到這件事就會很好，做不到可能會被對手揍一頓，我們要做好自己，相信平時努力和保持比賽習慣。」

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