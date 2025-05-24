我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

NBA／年度最佳第一隊 亞歷山大、約柯奇全票領軍

記者蔡佳霖／綜合報導
年度最佳第一隊陣容。(取材自X平台)
年度最佳第一隊陣容。(取材自X平台)

年度獎項來最後尾聲，NBA官方23日公布年度最佳陣容，由新科年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜，包括金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell），一同入選最佳第一隊。

5人之中只有米契爾沒有拿到全部第一名選票，他總共獲得61張第一名選票和35張第二名選票，總分414分，壓過灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）。

對亞歷山大而言，這是他生涯第3度入選年度最佳第一隊，也是連續第3年達成此成就。雷霆目前在西區冠軍賽中以2勝0負領先灰狼。

約柯奇雖未能蟬聯MVP，但這位過去4年拿下3屆MVP的超級中鋒，生涯至今已經7度入選最佳陣容，其中是第5次入選第一隊；安戴托昆波則是連續第7年入選第一隊，生涯累計9次入選年度陣容。

在季後賽受到重創的泰托姆連續4年入選第一隊，累積5次最佳陣容；而米契爾則是生涯首次進入第一隊、第2次入選最佳陣容，他帶領騎士打出64勝，寫下隊史第二佳和本季東區最佳戰績。

年度最佳第二隊陣容為：騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、灰狼後衛愛德華、湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）與尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）。

莫布里是首次入選最佳陣容，他也是今年年度最佳防守球員；詹姆斯生涯第21次入選年度最佳陣容，再次刷新歷史紀錄，遙遙領先排在第二的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）與布萊恩（Kobe Bryant），3人皆為15次。

柯瑞則是史上第22位至少入選11次最佳陣容的球員；愛德華與布朗森則是生涯第2次獲此殊榮，兩人目前正在分區冠軍賽征戰中。

年度最佳第三隊則有：雷霆後衛威廉斯（Jalen Williams）、活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）、尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇後衛哈登（James Harden）與溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

哈登是第8度入選最佳陣容，這是他自2020年效力火箭後首次再度入選。哈利伯頓與唐斯則是第3度入選；威廉斯與康寧漢則是生涯首次入選。

柯瑞 哈利 快艇

上一則

場邊人語／天使滿貫 對手寡歡

下一則

MLB／苦戰5小時、13局 道奇加班擊敗大都會 大谷翔平5支1

延伸閱讀

NBA／奪MVP後首戰 亞歷山大連5場破30分寫隊史紀錄

NBA／奪MVP後首戰 亞歷山大連5場破30分寫隊史紀錄
NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2勝領先灰狼

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2勝領先灰狼
NBA／雷霆隊亞歷山大奪MVP：小時候夢想過

NBA／雷霆隊亞歷山大奪MVP：小時候夢想過
NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張

NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張

熱門新聞

哈利伯頓、奈史密斯。（路透）

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

2025-05-22 00:16
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

2025-05-17 02:30
哈利伯頓。（美聯社）

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克

2025-05-21 23:24
巴特勒。（路透）

NBA／批評巴特勒比賽態度 韋德：拿6000萬不看籃框

2025-05-21 01:35
唐斯攻下35分、12籃板。（美聯社）

NBA／尼克遭溜馬逆轉 唐斯：我們只打了46分鐘好球

2025-05-22 01:53
22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)

NBA／稱庫明加回歸合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

2025-05-16 23:40

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用