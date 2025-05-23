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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

NBA／奪MVP後首戰 亞歷山大連5場破30分寫隊史紀錄

記者劉肇育／即時報導
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在奪下年度MVP後的首場比賽，雷霆一哥亞歷山大22日在西區冠軍賽持續展現宰制力，是雷霆隊史首位在季後賽連5戰得分突破30分的球員。(美聯社)
在奪下年度MVP後的首場比賽，雷霆一哥亞歷山大22日在西區冠軍賽持續展現宰制力，是雷霆隊史首位在季後賽連5戰得分突破30分的球員。(美聯社)

在奪下年度MVP後的首場比賽，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22日在西區冠軍賽持續展現宰制力，全場進帳38分、8助攻、3抄截，不僅帶領雷霆以15分差距收下2連勝，更是雷霆隊史首位在季後賽連5戰得分突破30分的球員。

NBA聯盟在公布年度MVP由雷霆亞歷山大擊敗金塊約柯奇拿下，儘管在22日賽前擔任本場比賽球評的前金塊教頭馬龍（Michael Malone）出面聲援前子弟兵約柯奇，認為他才是自己心目中的MVP，但亞歷山大仍是用場上表現表現證明自己實至名歸。

亞歷山大22日全場出手21次命中12球，其中包括罰球15投13中，在第三節的單節11分表現更是幫助雷霆擴大領先差距的關鍵。

賽後雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在談到球隊下半場拉開差距的關鍵時說：「我們在找到場上優勢的位置這件事情上充滿信心，並且持續清楚如何攻破這支球隊，第四節他們改變了防守策略，對持球者的壓迫非常猛烈，但我們的場上空間和進攻選擇都相當好，出手合理傳球也相當到位。」

除了亞歷山大表現搶眼外，雷霆威廉斯（Jalen Williams）22日也有26分、10籃板、5助攻、0失誤的演出，成為史上繼歐尼爾、布萊恩（Kobe Bryant）、泰托姆（Jayson Tatum）後，史上第4位在季後賽達成單場25分、10籃板、5助攻、0失誤的球員。

對於威廉斯的優異表現，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也直言必須在下場比賽全力阻止，「他總是用左手強行突破，我們必須想辦法把這招擋下。」

季後賽 馬龍 NBA

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