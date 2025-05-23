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NBA／年度最佳防守陣容 莫布里蟬聯最佳第一隊

記者蔡佳霖／綜合報導
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「年度最佳防守球員」得主，騎士前鋒莫布里（左）領銜第一隊。(路透資料照片)
「年度最佳防守球員」得主，騎士前鋒莫布里（左）領銜第一隊。(路透資料照片)

NBA官方22日公布年度最佳防守陣容，「年度最佳防守球員」得主、騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）毫無懸念名列最佳第一隊，連兩年獲此殊榮。

除了莫布里外，另外四位入選者分別是勇士隊的格林（Draymond Green）、雷霆隊的多特（Luguentz Dort）、老鷹隊的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、火箭隊的湯普森（Amen Thompson）。

23歲的莫布里本季場均1.6次阻攻，是騎士64勝戰績的防守核心，也展現其作為現今聯盟最具機動性的內線之一。他在100位投票者中獲得99張第一隊選票，與丹尼爾斯並列唯一全票入選的球員。

老將格林以場均1.5抄截與1阻攻的表現獲選，這是他第5次入選年度防守第一隊，生涯共9次入選防守陣容，追平喬丹（Michael Jordan）、基德（Jason Kidd）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等名人堂級球星，排名史上第7。

勇士隊的格林(左)生涯共9次入選防守陣容，追平喬丹紀錄。(路透資料照片)
勇士隊的格林(左)生涯共9次入選防守陣容，追平喬丹紀錄。(路透資料照片)

至於其他3人都是生涯首次入選，足見聯盟世代交替的腳步。本季以場均3抄截榮登抄截王的「老鷹吸塵器」丹尼爾斯，其單季229次抄截成為1996年「手套」裴頓以來最多抄截的球員。

防守風格屢有爭議的多特則是聯盟最難纏的防守悍將之一；而新秀年就在防守端有不錯評價的湯普森，本季更是蛻變成為聯盟頂級防守球員，場均有著1.4抄截、1.3阻攻的全面防守能力。

入選年度防守第二隊的成員分別是灰狼隊的戈貝爾（Rudy Gobert）、灰熊隊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）、雷霆隊的威廉斯（Jalen Williams）、快艇隊的祖巴茲（Ivica Zubac）、拓荒者隊的卡瑪拉（Toumani Camara）。

去年獲選年度最佳球員的戈貝爾是第8次入選年度防守陣容，也是第1次落在第二隊；傑克森是第3次入選，其餘3人都是生涯首次。在所有落選的球員中，阿努諾比（OG Anunoby）是選票得分最高的球員，他拿到49分。

值得一提的是，魔術隊本季防守效率聯盟第2，場均失分聯盟最少，但陣中沒有一人入選最佳防守陣容。

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