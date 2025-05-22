我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50年首次 世乒賽中國男雙全滅 「該承認落後了」

美傳擬縮編駐韓美軍約4500人 南韓：未討論

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2勝領先灰狼

記者劉肇育／即時報導
亞歷山大（右）與灰狼隊一哥愛德華（左）首節上演飆分秀。(路透)
亞歷山大（右）與灰狼隊一哥愛德華（左）首節上演飆分秀。(路透)

NBA西區冠軍賽第二戰22日繼續在雷霆隊主場舉行，上半場兩隊在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與灰狼隊一哥愛德華（Anthony Edwards）上演飆分秀的情況下還一度拉鋸，不過第三節雷霆打出單節35：21的攻勢拉開差距，最終也以118：103收下系列賽二連勝。

雷霆在西區冠軍賽首戰於下半場逆轉灰狼率先拔得頭籌後，22日繼續在主場迎戰灰狼，上半場亞歷山大揮別前一場開賽慢熱的問題，在前兩節個人就有19分進帳，但灰狼愛德華同樣展現侵略性拿下16分，但上半場打完雷霆仍是保有8分領先。

易籃後，灰狼再度在第三節面臨進攻當機的問題，在該節賽事中灰狼僅攻下21分，反觀雷霆不僅亞歷山大再度有單節11分演出，前一場從板凳出發送出7次助攻的華勒斯（Cason Wallace）也在該節末段連續砍進兩顆三分球，幫助雷霆單節拿下35分，將領先優勢一口氣擴到大20分以上。

第四節灰狼則是在愛德華與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）領軍下展開猛烈反撲，在比賽最後4分鐘追到僅剩11分差距，不過關鍵時刻雷霆威廉斯（Jalen Williams）在隊友霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃遭到封阻後，抓下進攻籃板並補進，讓雙方又回到13分差距，隨後他又在比賽最後2分19秒灰狼追到10分差距時投進三分球，幫助雷霆穩住領先優勢，最終雷霆就以15分差距帶走勝利，將帶著系列賽2勝0負優勢前進灰狼主場。

雷霆22日雖然僅有3人得分上雙，但年度MVP亞歷山大攻下全場最高38分外帶8助攻，威廉斯和霍姆葛倫則分別有26分、10籃板和22分演出，三人合力攻下86分，至於灰狼則以愛德華32分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有22分進帳。

上一則

MLB／史上最爛…洛磯打50場只拿8勝 130年來沒看過

延伸閱讀

NBA／雷霆隊亞歷山大奪MVP：小時候夢想過

NBA／雷霆隊亞歷山大奪MVP：小時候夢想過
NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張

NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張
NBA／約柯奇MVP級演出卻輸球 穆雷：他不該被詆毀

NBA／約柯奇MVP級演出卻輸球 穆雷：他不該被詆毀
NBA／金塊約柯奇44分白忙一場 亞歷山大率雷霆逆轉聽牌

NBA／金塊約柯奇44分白忙一場 亞歷山大率雷霆逆轉聽牌

熱門新聞

哈利伯頓、奈史密斯。（路透）

NBA／奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨 哈利伯頓「致敬」米勒鎖喉

2025-05-22 00:16
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

2025-05-17 02:30
哈利伯頓。（美聯社）

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克

2025-05-21 23:24
格林強調，球團休賽季最大的任務，就是找到像巴勒特（右）這類加入後就能帶給球隊巨大幫助的球員。（路透）

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

2025-05-15 22:47
圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
巴特勒。（路透）

NBA／批評巴特勒比賽態度 韋德：拿6000萬不看籃框

2025-05-21 01:35

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%