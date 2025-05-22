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NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

NBA／尼克遭溜馬逆轉 唐斯：我們只打了46分鐘好球

記者劉肇育／即時報導
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唐斯攻下35分、12籃板。（美聯社）
唐斯攻下35分、12籃板。（美聯社）

尼克隊21日在東區冠軍賽首戰與溜馬隊展開激烈拉鋸，儘管主控布朗森（Jalen Brunson）全場進帳43分，但尼克最終卻在延長賽遭到溜馬逆轉，以3分差距吞下敗仗，賽後布朗森也表示，儘管輸球令人沮喪，但最好的應對方式就是繼續保持冷靜，與隊友互相支持。

布朗森在21日的東區冠軍賽首戰與唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手出擊，兩人分別攻下43分與35分、12籃板，其中布朗森更成為尼克隊史第一位在分區冠軍賽拿下40分的球員，至於唐斯則是成為繼尤恩（Patrick Ewing）、佛雷瑟（Walt Frazier）後，首位在分區冠軍賽拿下30分、10籃板的尼克球員。

不過21日布朗森與唐斯在延長賽倒數階段，未能把握住投進追平比數三分球的機會，最終尼克也以3分差距敗下陣來，賽後唐斯表示，「我們打了46分鐘的好球，但就是那兩分鐘，讓我們輸掉比賽，這是每一個人的責任，我們都必須打得更好，拿出應有水平。」

至於尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）則說：「當你表現不佳的時候肯定會感到失落，但我們必須觀看比賽紀錄，找出問題所在，然後迅速調整，為第二場比賽作好準備。」

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