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MLB／大谷翔平4支0 赫南德茲敲逆轉轟 道奇2連勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平打擊熄火。（美聯社）
大谷翔平打擊熄火。（美聯社）

道奇日本球星大谷翔平21日錯過逆轉轟的機會，不過赫南德茲（Teoscar Hernandez）可沒錯過，2出局後的一發三分彈，幫助道奇以3：1擊敗響尾蛇隊取得2連勝。

道奇前5局被響尾蛇先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）壓制，僅出現1支安打、1次四壞上壘，前3局更是連續9上9下。

不過6局下面對0：1落後，羅哈斯（Miguel Rojas）先敲安上壘，大谷翔平接著敲出擊球初速100.3哩的強勁飛球，然而仰角40度偏高，飛行356呎後，在警戒區被卡洛爾（Corbin Carroll）接殺。

好在道奇反撲沒有就此終結，貝茲（Mookie Betts ）也敲出安打，2出局後一、二壘有人，赫南德茲上場敲出擊球初速108.2哩、飛行距離413呎的中外野全壘打，本季第10轟一棒三分打點逆轉比數。

大谷翔平21日獨自寂寞，成為道奇隊前4棒唯一沒敲安打的人，4打數無安打，吞下2次三振，打擊率下降到3成04。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）6局被敲5支安打，另有8次三振，僅失1分，拿下個人本季第2勝也是5月首勝，賽後防禦率4.09。

道奇 大谷翔平 日本

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