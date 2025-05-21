我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華府爆槍響 傳以色列使館職員2人中彈身亡

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬延長賽逆轉尼克

記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓。（美聯社）
哈利伯頓。（美聯社）

NBA東區冠軍賽首戰在21日於紐約點燃戰火，身為地主的尼克雖然在第四節一度取得17分領先，但溜馬靠著奈史密斯（Aaron Nesmith）單節砍進6顆三分球和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的壓哨兩分球將比賽帶入延長賽，延長賽溜馬則是由奈哈德（Andrew Nembhard）攻下7分奠定勝基，最終溜馬就以138：135逆轉尼克，系列賽拔得頭籌。

前一次打進分區冠軍賽已經是2000年的尼克，今年在東區冠軍賽再度與當年對手溜馬狹路相逢，在系列賽的首場比賽兩隊就擦出激烈火花，尤其是兩隊主控布朗森（Jalen Brunson）以及哈利伯頓在上半場互別苗頭，布朗森豪取18分，但哈利伯頓也有14分、6助攻演出，但上半場打完多點開花的尼克仍是保有7分領先。

第三節兩隊仍舊打得相當拉鋸，溜馬趁著尼克進攻手感稍稍降溫，單節僅拿下21分的情況下吹起反攻號角，由哈利伯頓領軍數次追到2分差距，前三節打完也僅剩下3分落後。

不過第四節前段場上賽況卻是風雲變色，尼克雙星布朗森、唐斯再度掌控戰局，在該節前4分半鐘領軍打出一波18：5的攻勢，將領先優勢一口氣擴大到16分；但溜馬卻沒有放棄比賽，奈史密斯在比賽最後5分鐘如入無人之境，連續投進6顆三分球，其中包括數次在對手已經對位防守的情況下出手命中，幫助溜馬追在倒數22秒追到僅剩2分差距，在尼克唐斯2罰1中後，兩隊在第四節最後13.9秒回到3分差距。

第四節最後階段兩隊也展開罰球大戰，先是奈史密斯2罰俱中，反觀阿努諾比（OG Anunoby）卻是2罰1中，讓溜馬在2分落後的情況下掌控最後一擊，哈利伯頓在切入禁區後突然回馬槍回到三分線出手，儘管球彈框後命中，但卻因為踩線，雙方以125：125進入延長賽。

延長賽尼克雖然先是連得4分，但奈哈德（Andrew Nembhard）馬上連得5分要回領先，不過尼克仍是在倒數35秒由布朗森單打拿下超前分，但哈利伯頓馬上又送出助攻給奈哈德上籃要回領先，隨後托平（Obi Toppin）更是完成拉竿雙手爆扣，幫助溜馬在倒數15秒取得3分領先，反觀尼克接下來兩波進攻布朗森和唐斯在三分線外出手都落空，讓溜馬以3分差距完成逆轉勝，並搶下系列賽首勝。

溜馬21日團隊6人得分上雙，其中哈利伯頓31分、11助攻，奈史密斯投進8顆三分球拿下30分，奈哈德15分有7分在延長賽拿下，至於尼克則以布朗森43分最佳，唐斯則有35分、12籃板。

哈利

上一則

NBA／力壓約柯奇奪MVP 亞歷山大：小時候夢想過這一切

下一則

賭城明年首辦「禁藥運動會」選手獲准用藥參加跑步、舉重、游泳

延伸閱讀

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線
場邊人語／尼克對抗 負重誰扛

場邊人語／尼克對抗 負重誰扛
NBA／防堵布朗森 溜馬主帥軍令：將啟動車輪戰

NBA／防堵布朗森 溜馬主帥軍令：將啟動車輪戰
場邊人語／尼克後衛 埋頭作為

場邊人語／尼克後衛 埋頭作為

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

2025-05-17 02:30
愛德華(左)。（路透）

NBA／灰狼4：1淘汰勇士 愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

2025-05-15 00:42
格林強調，球團休賽季最大的任務，就是找到像巴勒特（右）這類加入後就能帶給球隊巨大幫助的球員。（路透）

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

2025-05-15 22:47
22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)

NBA／稱庫明加回歸合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

2025-05-16 23:40

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病