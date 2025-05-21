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NBA／年度最佳新秀 馬刺卡瑟爾全票入選第1隊

體育新聞組／綜合報導
年度新秀第一隊，由左至右依序是馬刺卡瑟爾、灰熊周志豪、老鷹里薩赫、巫師薩爾、灰熊威爾斯。(取材自官方X平台)
年度新秀第一隊，由左至右依序是馬刺卡瑟爾、灰熊周志豪、老鷹里薩赫、巫師薩爾、灰熊威爾斯。(取材自官方X平台)

聯盟20日公布最佳新秀陣容前二隊，馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）是唯一全票入選一隊的球員。

卡瑟爾是年度最佳新秀，本季場均14.7分3.7籃板4.1助攻，他拿到全部100張第一名選票，總分200分，全票入選新秀一隊。另外4人是老鷹隊狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、灰熊隊威爾斯（Jaylen Wells）及周志豪（Zach Edey）、巫師隊榜眼薩爾（Alex Sarr）。

卡瑟爾本季出賽80場，其中先發47場，他拿下新秀最多的總得分1190分，投進最多423顆進球以及最多的74次抄截。

第二隊則是熱火隊韋爾（Kel'el Ware）、公牛隊布澤利斯（Matas Buzelis）、鵜鶘隊米西（Yves Missi）、拓荒者隊克林根（Donovan Clingan）、巫師隊卡林頓（Bub Carrington）。

爵士隊控衛柯利爾（Isaiah Collier）差卡林頓1積分，遺憾落選。柯利爾本季出賽71場，平均8.7分6.3助攻3.3籃板，是爵士賽季後半段的主力控衛。

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