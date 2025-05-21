NBA／下半場甦醒領軍雷霆逆轉 亞歷山大：我們根本不慌張

亞歷山大(白衣者)。(歐新社)

NBA西區冠軍賽20日點燃戰火，首場比賽雷霆隊在上半場與灰狼隊一路拉鋸的情況下，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第三節擺脫低迷手感單節進帳12分領軍下，最終逆轉戰局搶下首勝，也讓亞歷山大成為雷霆繼2016年的杜蘭特（Kevin Durant）後，第一位在西區冠軍賽拿下30分的球員。

前一次打進分區冠軍賽已經是2016年的雷霆，今年不僅打出例行賽聯盟第一名的佳績，球隊一哥亞歷山大也被看好有機會問鼎年度MVP，在的西區冠軍賽首戰，亞歷山大在上半場卻是手感不佳，得分大多集中在罰球，雷霆也一度落後。

不過易籃後亞歷山大手感瞬間加溫，在第三節攻下12分、第四節攻下10分，兩節賽事都帶領雷霆單節得分在32分以上，成功拉開領先差距，最終以26分差拿下西區冠軍賽首勝。

亞歷山大全場拿下31分、9助攻、5籃板、3抄截，成為雷霆隊史繼2016年的杜蘭特後，再一位在西區冠軍賽拿下單場30分的球員，談到下半場成功拉開差距，亞歷山大說：「我們根本沒有慌張，因為對手遲早會出現破綻，後來真的就不行了，比賽就像是下棋一樣必須鬥智鬥勇，得看清楚場上情勢後作出反應，對方是一支優秀的球隊，而且會愈來愈好。」

除了亞歷山大及時找回手感外，雷霆在三分球僅出手21次創下賽季新低下，在禁區得分卻是大勝灰狼34分，其中霍姆葛倫（Chet Holmgren）同樣是在下半場拿下全場15分中的13分，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「他打得非常出色，當然他上半場表現並不好，但我們部分球員也是如此，但當他重新上陣時，他已經準備好大幹一場。今晚我們在內線出手了很多次，讓我們有充足的禁區火力。」