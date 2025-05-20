NBA／防堵布朗森 溜馬主帥軍令：將啟動車輪戰

布朗森(右)球風刁鑽難纏。（路透）

東區決賽20日開打，捲土重來的溜馬將再次面對尼克，這不僅是去年二輪系列賽重演，更是雙方自2000年東區決賽之後再次交鋒，久違的對戰組合可說是未演先轟動。

對溜馬來說，首輪他們面對前年度MVP、攻守侵略性十足的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），第二輪則是對上進攻火力強大的米契爾（Donovan Mitchell），如今他們必須得應付球風難纏的頂尖後衛布朗森（Jalen Brunson）。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，想要阻止布朗森不可能僅只靠一個人。「這會是一個團隊的工作，不只是奈哈德（Andrew Nembhard）。奈史密斯（Aaron Nesmith）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）、薛帕德（Ben Sheppard）等都會參與防守，麥克康奈爾（T.J. McConnell）也曾有防守他的經驗。」

溜馬在前兩輪面對安戴托昆波和米契爾時，雖然無法完全限制他們的得分，但卻成功壓制對手其他隊友的發揮；顯然，公鹿和騎士都過度依賴他們的超級巨星，這讓溜馬得以專注於圍堵主要目標，削弱其他球員的威脅。