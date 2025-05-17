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NBA／不是屬於我們的一年 綠衫軍布朗：死亡後是重生

記者劉肇育／即時報導
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布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)
布朗（右）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場。(美聯社)

衛冕軍塞爾蒂克隊16日在東區季後賽第二輪第6戰於紐約不敵尼克隊後，系列賽以2勝4負遭到淘汰出局也確定無緣衛冕，去年拿下總冠軍賽MVP的布朗（Jaylen Brown）16日雖然拿下全隊最高20分，但卻在第三節就犯滿離場，他賽後直言，以這種方式結束賽季確實很痛苦，這也不是屬於塞爾蒂克的一年。

塞爾蒂克在日前傷了球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）後，16日作客尼克主場背水一戰，不過卻在上半場就被對手打趴，最終以38分的巨大差距輸球，賽季也提前結束。

塞爾蒂克16日在攻守兩端都出現崩盤的狀況，尤其是前一場比賽幫助球隊延長戰線的兩大功臣布朗與懷特（Derrick White），16日進攻都不在狀態上，成為尼克16日早早就能拉開領先差距的關鍵。

其中布朗就直言，本賽季塞爾蒂克面臨不少考驗，以這樣的方式結束賽季確實感到痛苦，「這不是屬於我們的一年，輸給尼克就感覺像是死了一回，但我也一直被教導死亡之後就是重生，你必須要振作起來，我了解波士頓，隨著泰托姆受傷、賽季結束，儘管情勢看起來相當嚴峻，但我們還有很多值得期待的東西，我希望讓這座城市復甦，而不是走向末日。」

至於懷特也直言，總冠軍是這支球隊從第一天起就背負的目標，但每個賽季總是會面對起伏，現階段確實對於他們是在一個糟糕的狀態，「贏得冠軍總是困難的，而第二年挑戰衛冕也是如此，很明顯我們沒有完成這個任務，我們必須繼續成長，我最驕傲的就是能穿上塞爾蒂克的球衣，與這裡一群美妙的人一起打球。」

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