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NBA／稱庫明加回歸合理且可行 柯爾允諾讓他重回輪替

記者劉肇育／即時報導
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22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)
22歲庫明加本賽季在湯普森離隊後，一度被勇士視為接班核心。(美聯社)

勇士隊今年在西區季後賽第二輪遭到灰狼隊淘汰出局後，季後是否會進行戰力異動成為各界關注焦點，尤其是將成為受限自由球員的庫明加（Jonathan Kuminga）動態最受關注，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）就表示，庫明加的回歸將是合理且可行的。

22歲庫明加本賽季在湯普森（Klay Thompson）離隊後，一度被勇士視為接班核心，而他也在賽季前段確實打出亮眼表現，不過之後受到傷勢影響，直到3月中才歸隊，這段時間勇士也透過交易案換回明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），讓庫明加回歸後反倒陷入尷尬處境，讓他今年休賽季是否會留隊受到各界關注。

對此，勇士總管小鄧利維在16日受訪時表示，球團相當重視庫明加，也認為他的回歸是合理且可行的，「我認為他本賽季表現堅韌，至於下賽季讓他回歸，我認為球團是相當有興趣的，因為在我看來，他有很多優點，包括衝擊籃框、終結和製造犯規，這些都是我們需要的，我們都知道他可以做到哪些事情。」

但小鄧利維也強調，庫明加最終是否能夠留隊，仍必須與他進行雙向的溝通，屆時也不排除有其他球隊對庫明加提出報價，那勇士也將有權決定是否匹配，甚至是透過先簽後換的方式進行補強，「我們都知道該如何更好的合作，但事情會如何發展，我們現在也只能猜測，無法對任何事情都作出推測。」

而勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也強調，如果庫明加順利歸隊，自己的工作就是在新賽季讓他重新回到輪替陣容之中，與巴特勒、格林（Draymond Green）和柯瑞（Stephen Curry）一起打球，「今年我們沒有那麼幸運，一直都在跟傷病戰鬥，基本上可以說是從巴特勒加入後我們就開始在打季後賽，那時庫明加也還受傷，這導致他回來時我們也沒有時間思考，如何給予他更多發揮空間，不過如果他下賽季回歸，這肯定是我們要考慮的事情。」

小鄧利維最後也強調，球隊下賽季的目標很明確，就是專注在目前的三核心陣容繼續補強，甚至不排除交易年輕球員來換取球星加入，進而衝擊總冠軍，「我們願意放棄一切代價，但我認為押注未來的唯一問題是，你不想要陷入困境，如果我們傾盡所能、放棄了很多，最終賽季才打10場就遭遇災難性的傷病，這將讓我們無路可走，甚至因此被困住4到5年。」

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