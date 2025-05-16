我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

NBA／柯瑞不氣餒 看好勇士明後年拚冠

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞對於勇士未來兩年衝擊總冠軍的計畫充滿期待。（美聯社）
柯瑞對於勇士未來兩年衝擊總冠軍的計畫充滿期待。（美聯社）

勇士隊在14日於西區季後賽第二輪五戰不敵灰狼隊後，系列賽以1：4遭到淘汰出局，儘管未能更進一步，但因傷缺席最後4場賽事的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在15日表示，仍對於勇士未來兩年衝擊總冠軍的計畫充滿期待。

勇士在今年2月透過交易換來巴特勒（Jimmy Butler）後擺脫開季的低潮表現，最終也順利晉級到季後賽，不過在於第二輪止步，其中勇士柯瑞在系列賽首戰受傷，導致後續4場比賽無法出賽，也成為勇士苦吞4連敗遭到淘汰的主因。

不過在賽季結束記者會上，柯瑞也談到了對於休賽季和未來的期待，柯瑞說：「我和格林、柯爾（Steve Kerr）、巴特勒的合約都還有兩年多，我們希望這段旅程可以盡可能的長久，但關鍵在於球隊下賽季需要些什麼，我們必須在這個夏天找到答案，每個人都會各自做好準備，度過下一個82場比賽的賽季，但希望我們有更舒適的狀態，而不用為了季後賽卡位面對賽季最後2個月的考驗。」

柯瑞坦言，在球隊核心名單不會有異動的情況下，這讓他對於勇士休賽季的補強和決定充滿期待，「看看過去兩個月我們的比賽內容，甚至是首輪與火箭的系列賽，當我們專注一個目標時，我們就有足夠的實力去實現它，這是否意味著我們能夠贏得冠軍？我希望確實是如此。」

談到今年勇士在巴特勒加盟後激發良好化學效應，成為球隊反彈的最大主因，柯瑞也說：「當交易發生後，很多人都在討論這是否正確，不過從我們在芝加哥的第一場比賽到14日晚，我們都配合得天衣無縫，我和他更是有完美的搭配，他帶給我們很大的信心，讓我們認為自己可以在任何夜晚擊敗任何人，並在排名中穩定上升，甚至擁有一些值得期待的季後賽經驗，我認為這是一次成功，但我們必須在這個基礎上繼續努力。」

柯瑞 季後賽 芝加哥

上一則

MLB／等了9個月 克蕭登板充滿感激 想比賽沒想3000K

下一則

MLB／道奇19：2勝運動家 大谷雙響砲卻遭捕手三振

延伸閱讀

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員
NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片
NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸
NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1

NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
勇士總教練柯爾。（美聯社）

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

2025-05-13 03:21
泰托姆12日出賽意外受傷。(路透)

NBA／泰托姆傷退綠衫軍氣氛低迷 馬祖拉：狀況令人擔憂

2025-05-13 00:47
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26
愛德華轟炸籃框。 （路透）

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

2025-05-10 23:35

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？