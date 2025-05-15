我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

NBA／懷特聯手「板凳奇兵」柯內特 綠衫軍延長戰線

記者劉肇育／綜合報導
塞爾蒂克隊後衛懷特(左)攻下34分，帶塞爾蒂克續命到G6。 (美聯社)
塞爾蒂克隊後衛懷特(左)攻下34分，帶塞爾蒂克續命到G6。 (美聯社)

塞爾蒂克隊14日在缺少球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的情況下於主場背水一戰，沒想到先發大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）還因為呼吸困難只打了12分鐘拿下1分，但替補上陣的柯內特（Luke Kornet）扮演奇兵攻下10分、9籃板、7阻攻頂上禁區空缺，隊友懷特（Derrick White）為他喝采。

系列賽以1勝3負落後的塞爾蒂克，上半場打出拉鋸戰，柯內特第三節頂替波爾辛吉斯上陣，扮演禁區大掃把角色，單節送出五記麻辣鍋，讓尼克僅有17分進帳，綠衫軍也趁勢擴大領先優勢，最終以127：102擊敗尼克隊。

柯內特不僅防守表現亮眼，進攻5次出手也全數命中，成為塞爾蒂克贏球的一大奇兵，懷特說：「他14日的表現不可思議，總能出現在正確的位置上，送出7次阻攻真的太瘋狂。」

29歲的柯內特，2017年參加NBA選秀落選後，正是與尼克簽下雙向合約展開職業生涯，並且在2021年就曾因為交易被送到塞爾蒂克，不過當天就遭到釋出，直到2022年才又披上綠衫軍戰袍。

談到柯內特14日適時挺身而出，綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「他的表現非常棒，攻守兩端都做得很好，也保護籃框，在不輕易犯規的情況下完成很出色的工作。」

馬祖拉表示，波爾辛吉斯感到呼吸困難，除非球隊需要他，否則不會再讓他上場。

懷特飆進7顆三分球，攻下全場最高的34分，布朗繳出26分12助攻8籃板的準大三元，柯奈特上場26分鐘拿下10分9籃板，送7次火鍋。

尼克方面，布朗森退場前拿到22分6助攻，哈特（Josh Hart）得到24分7籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）有19分8籃板。

NBA

上一則

MLB／大谷第13轟出爐、道奇全場4轟 重砲支援山本由伸收勝投

延伸閱讀

NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱

NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱
詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok

詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok
美商務部長：10%關稅是基本門檻 有些商品可望豁免

美商務部長：10%關稅是基本門檻 有些商品可望豁免
美商務部長：英國將買100億元波音客機

美商務部長：英國將買100億元波音客機

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
勇士總教練柯爾。（美聯社）

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

2025-05-13 03:21
泰托姆12日出賽意外受傷。(路透)

NBA／泰托姆傷退綠衫軍氣氛低迷 馬祖拉：狀況令人擔憂

2025-05-13 00:47
愛德華轟炸籃框。 （路透）

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

2025-05-10 23:35
陳羅蘭是名出櫃女同性戀者。(美聯社)

運動畫刊泳裝專輯 華裔大號女同模特登上封面

2025-05-14 19:26

超人氣

更多 >