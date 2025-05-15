NBA／灰狼4：1淘汰勇士 愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

愛德華(左)。（路透）

在主控柯瑞 （Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士14日在與灰狼的系列賽第五戰，於前三節一度落後達到25分的狀況下，末節一度縮小到個位數差距，但在防守端仍是無法抑制灰狼進攻火力，最終灰狼就以121：110，以系列賽4：1淘汰勇士，連續兩年晉級西區冠軍賽。

勇士在與灰狼的系列賽首戰傷了主控柯瑞後，接下來卻苦吞3連敗，讓灰狼取得3：1的聽牌優勢，而兩隊移師到灰狼主場再戰，前三節賽況卻呈現一面倒，灰狼在多點開花的攻勢下，前三節就取得最多25分的領先優勢。

其中灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也達成季後賽 生涯得分1000分里程碑，成為史上第6位在滿24歲前就在季後賽拿下1000分的球員，僅使用37場比賽更是讓他追上詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。

不過第四節初勇士也吹起反攻號角，尤其是在前4戰未有太多出賽機會的穆迪（Moses Moody）突然發力，在該節前4分多鐘連得9分，幫助勇士追到僅剩下9分差距，但關鍵時刻愛德華再度挺身投進三分球，加上波斯特（Quinten Post）的失誤讓麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）抄截後發動反快攻灌籃得手，雙方又回到雙位數分差。

最終灰狼也以11分差距淘汰勇士，在本季歷經唐斯（Karl-Anthony Towns）交易案的亂流與備受質疑後，仍是連續兩年晉級西區冠軍賽，灰狼以唐斯交易案中加盟的藍道（Julius Randle）攻下29分最佳，愛德華則有22分、12助攻，至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）28分最佳。