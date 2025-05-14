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NBA／約柯奇MVP級演出卻輸球 穆雷：他不該被詆毀

記者劉肇育／即時報導
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約柯奇13日全場猛轟44分外帶15籃板、5助攻。(美聯社)
約柯奇13日全場猛轟44分外帶15籃板、5助攻。(美聯社)

金塊隊13日與雷霆隊上演系列賽「天王山之戰」，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）全場猛轟44分外帶15籃板、5助攻，但最終金塊仍是以7分差距輸球，攻下28分的穆雷賽後直言，約柯奇已經打出MVP、甚至是名人堂級的表現，表現不該遭到詆毀，而是其他球員必須站出來幫助他。

約柯奇13日在系列賽第五戰火力全開，尤其第四節最後階段雷霆扳平戰局後，數次在雷霆取得領先後投進追平球，甚至是超前分，憑一己之力連拿9分的表現，讓雷霆在防守端毫無招架之力。

不過雷霆還是靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）的兩顆關鍵三分球穩住勝局，最終以7分差距帶走勝利，也讓亞歷山大在這場MVP對決中拿下勝利，並帶領雷霆取得3：2聽牌優勢。

對於約柯奇史詩級表現仍無力回天，穆雷賽後說：「我認為約柯奇不該受到任何形式的詆毀，他已經打出MVP和名人堂級別的表現，我們所有人都必須在他身邊打得更好才行。」

亞歷山大也直言，約柯奇在場上充分展現價值，「最重要是他非常聰明，我認為這就是他的優勢所在，他總是能提前想好戰術與打法，在場上展現非常高的球商。」

儘管球隊在系列賽中落入下風，穆雷與約柯奇直言，將會把比賽帶回到搶七大戰，約柯奇說：「我們不會在第六戰輕易認輸，將守衛主場，系列賽會繼續保持膠著。」

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