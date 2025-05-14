NBA／金塊約柯奇44分白忙一場 亞歷山大率雷霆逆轉聽牌

雷霆以112：105擊退金塊，系列賽取得3：2聽牌優勢。(美聯社)

系列賽前4戰打完戰成平手的雷霆與金塊隊，13日重回奧克拉荷馬市再度交鋒，儘管金塊打完前三節靠著雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）領軍一度取得8分領先，但末節雷霆三分球手感加溫，單節命中5顆三分球，最終以112：105擊退金塊，系列賽取得3：2聽牌優勢。

兩隊今年在西區季後賽 第二輪打出激烈的對抗，前4場賽事在主客場都拿下1勝，且有3場比賽分差都在個位數，13日兩隊帶著平手回到雷霆主場再戰，上半場也是一來一往，金塊保有2分領先。

穆雷上半場手感並不佳，第三節前段突然發力，前5分半鐘就拿下13分，約柯奇單節也有12分進帳，兩人率領金塊拉出30：24的攻勢，帶著8分領先進入末節。

第四節前段金塊依舊維持在9分的領先優勢，不過隨後雷霆多特（Luguentz Dort）挺身而出連續砍進三記三分球，加上威廉斯（Jalen Williams）兩罰俱中，幫助雷霆在比賽最後5分42秒扳平戰局，也讓悶了整場的雷霆球迷士氣大振，全場不斷高喊「OKC」。

兩隊在接下來5分鐘也是激烈拉鋸，約柯奇的進攻更是如入無人之境，靠著罰球、籃下二波進攻、拋投和三分球個人連得9分，數次澆熄雷霆想要擴大領先差距的企圖心，但比賽最後階段，雷霆仍是靠著威廉斯與亞歷山大的兩顆三分球命中，再度要回領先優勢，最終雷霆也以7分差距勝出，系列賽首度取得領先，並以3：2搶先聽牌。

雷霆13日以亞歷山大攻下31分、7助攻表現最佳，團隊共6人得分上雙，約柯奇則有44分、15籃板、5助攻的全能演出，穆雷則是攻下28分，不過金塊全隊僅有3人得分上雙，末節幾乎只靠約柯奇獨撐大局。