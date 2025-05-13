我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

NBA／愛德華第三節狂飆16分 灰狼退勇士3：1聽牌

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛德華。(美聯社)
愛德華。(美聯社)

勇士隊12日在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，於主場續戰灰狼隊，不過灰狼在愛德華（Anthony Edwards）第三節進帳16分領軍下，將領先優勢擴大到20分以上，最終灰狼也以117：110擊退勇士，系列賽取得3：1聽牌。

柯瑞在對灰狼系列賽首戰拉傷左大腿筋，預計第六戰才有望回歸，這也讓勇士在近兩戰苦吞2連敗後，系列賽以1：2落後給灰狼，雙方繼續在勇士主場交手，上半場兩隊也打出激烈拉鋸戰，勇士在多點開花的攻勢下也保有2分領先。

易籃後賽況卻是風雲變色，愛德華在火力全開，個人單節進帳16分，加上勇士單節三分球6次出手盡墨，帶領灰狼打出單節39：17的反撲攻勢，反倒取得20分的領先優勢，也讓比賽勝負幾乎是提前底定。

末節勇士雖然試圖縮小比分差距，但到該節中段仍是有雙位數的分差，直到比賽最後4分鐘雙方陸續換上替補球員後，勇士才一度將差距縮小到個位數，但最終灰狼仍是以7分差距帶走勝利，系列賽也取得3：1聽牌優勢。

灰狼以愛德華攻下30分、5助攻表現最佳，藍道（Julius Randle）則有31分，至於勇士則是以替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）攻下23分最佳，巴特勒則有14分、6籃板、3助攻，不過勇士三分球27次出手僅命中8球，反觀灰狼卻是34投16中，成為雙方勝負的一大分水嶺。

柯瑞

上一則

NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱

延伸閱讀

NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸

NBA／柯瑞腿傷充滿不確定性 權威記者曝：最快第6戰回歸
NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1

NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1
NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子
NBA／搶7大戰曾轟50分 柯瑞：勇士豐富大賽經驗是優勢

NBA／搶7大戰曾轟50分 柯瑞：勇士豐富大賽經驗是優勢

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
5月3日，全紅嬋在世界泳聯跳水世界盃決賽後。（新華社）

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

2025-05-04 20:28
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
希爾德一度穿錯球褲出賽。（美聯社）

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

2025-05-07 04:20
哈利伯頓(左)第二戰扮演第四節先生，個人7投、4中攻下11分外帶5籃板。(路透)

NBA／罰球自投自搶投進絕殺三分球 哈利伯頓寫20年紀錄

2025-05-07 03:45
波波維奇(中)、強森(右)。 (美聯社)

NBA／不當總教練改當老大 波波維奇宣布強森「真除」

2025-05-06 00:20

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則