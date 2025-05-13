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NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱

記者劉肇育／即時報導
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布朗森(左)與泰托姆上演飆分秀。(美聯社)
布朗森(左)與泰托姆上演飆分秀。(美聯社)

尼克12日在主場續戰塞爾蒂克隊，雙方當家球星布朗森（Jalen Brunson）與泰托姆（Jayson Tatum）上演飆分秀，前三節上演激烈拉鋸戰，不過泰托姆於比賽最後2分鐘傷退，最終尼克也以8分差距帶走勝利，賽後布朗森接受媒體訪問前先為泰托姆祈禱，展現君子之爭的風度。

布朗森與泰托姆上演聯盟頂尖的飆分對決，尼克打完上半場落後，布朗森第三節挺身而出狂飆18分，幫助尼克從原本落後11分變成領先3分，下半場拿下26分，第四節末段獲得全場高喊「MVP」的歡呼聲，最終他繳出39分、12助攻。

布朗森在關鍵時刻的表現，繼布萊恩（Kobe Bryant）之後，成為史上第二位在季後賽前10場比賽於第四節總得分破百的球員；談到布朗森的表現時，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）說：「他總是保持高度自信，沒有什麼事不能掌控。」

布朗森雖然帶領球隊贏球，不忘為提前傷退的可敬對手泰托姆進行祈禱，希望能他夠盡快康復；唐斯（Karl-Anthony Towns）也說：「我的小腿也曾遇過這樣的狀況，我一直都很尊敬他，無論他受了什麼樣的傷，我都為他祈禱，並祈求上帝保佑他，希望他只是受了輕傷。」

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