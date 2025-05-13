我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

來自中港小額包裹 入境美關稅從120％降至54％

NBA／泰托姆傷退綠衫軍氣氛低迷 馬祖拉：狀況令人擔憂

記者劉肇育／即時報導
泰托姆12日出賽意外受傷。(路透)
泰托姆12日出賽意外受傷。(路透)

東區季後賽第二輪第四戰，系列賽處於落後劣勢的塞爾蒂克隊，12日作客尼克隊主場的比賽中，球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）卻在第四節剩下2分多鐘時，發生右腿無碰撞受傷的狀況，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後表示，泰托姆過去受傷後都會自行起身，但今天卻沒有辦法，讓他覺得相當難受。

泰托姆對尼克之戰火力全開，轟下42分外帶8籃板、4抄截、2阻攻，不過在比賽剩下2分多鐘時，他在一次進攻爭球過程中發生無碰撞右腳踝受傷的狀況，痛苦抱著右腳踝在地上打轉，最終更是坐上輪椅回到休息室。

塞爾蒂克最終以8分差距吞下敗仗，系列賽也以1：3讓尼克搶先聽牌，馬祖拉坦言，泰托姆的狀況確實讓人擔憂，「他過去受傷後總是會立刻起身，但這次沒有，這讓人看了相當難受與擔心。」

根據塞爾蒂克隨隊記者透露，賽後休息室氣氛異常低迷與安靜，馬祖拉說：「顯然，大家都會關心他的傷勢，這是雙向的關係，我們都很擔心他的近康和處境，回到波士頓後必須做好面對第五場比賽的準備。」

塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）說：「今天輸了就輸了，但我更擔心泰托姆的傷勢問題，我只想告訴他，我就在他身邊，這就是我目前最優先思考的事情。考慮到我平時對他的關心，以及他對我們和整個波士頓的意義，這很令人擔憂，接下來對我們來說會非常艱難，對他來說也是。」

上一則

MLB／大谷、松井都沒辦到 鈴木誠也菜鳥年起連4季10轟日本第一人

延伸閱讀

NBA／普里查德替補攻全隊最高23分 綠衫軍終於開胡

NBA／普里查德替補攻全隊最高23分 綠衫軍終於開胡
NBA／外線爆發助綠衫軍扳回一城 普里查德：帶著信心出手

NBA／外線爆發助綠衫軍扳回一城 普里查德：帶著信心出手
NBA／前兩戰投籃命中率低於3成 泰托姆：責任在我

NBA／前兩戰投籃命中率低於3成 泰托姆：責任在我
NBA／綠衫軍投丟45顆三分球創紀綠 泰托姆：打得太隨意

NBA／綠衫軍投丟45顆三分球創紀綠 泰托姆：打得太隨意

熱門新聞

圖為全紅嬋在比賽中。 （中新社）

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

2025-05-10 04:15
5月3日，全紅嬋在世界泳聯跳水世界盃決賽後。（新華社）

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

2025-05-04 20:28
金塊約克奇。（路透）

NBA／金塊四大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

2025-05-10 01:19
希爾德一度穿錯球褲出賽。（美聯社）

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

2025-05-07 04:20
哈利伯頓(左)第二戰扮演第四節先生，個人7投、4中攻下11分外帶5籃板。(路透)

NBA／罰球自投自搶投進絕殺三分球 哈利伯頓寫20年紀錄

2025-05-07 03:45
波波維奇(中)、強森(右)。 (美聯社)

NBA／不當總教練改當老大 波波維奇宣布強森「真除」

2025-05-06 00:20

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則