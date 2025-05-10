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NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

NBA／米契爾2戰飆91分「打破詹姆斯紀錄」拒讓逆轉再發生

記者劉肇育／即時報導
米契爾9日狂轟43分，近兩戰合計拿下91分。（路透）
米契爾9日狂轟43分，近兩戰合計拿下91分。（路透）

在系列賽前兩戰於主場連連遭到逆轉苦吞2連敗後，騎士隊9日作客溜馬隊主場總算扳回顏面，在米契爾9日狂轟43分，近兩戰合計拿下91分，改寫詹姆斯所保持的季後賽隊史紀錄下，最終以22分差距奪下首勝，

東區第一種子的騎士，在首輪橫掃熱火隊後，卻在第二輪碰上溜馬連續在主場踢到鐵板，帶著0：2落後劣勢在9日作客印第安納，不過前一場比賽才剛轟下48分的騎士一哥米契爾9日維持火燙手感，全場29次出手命中14球，其中包括5顆三分球，拿下43分，連續兩場比賽合計攻下91分，也超越詹姆斯過去所保持的隊史紀錄86分。

談到9日第四節溜馬一度將差距縮小到11分，不過自己挺身而出，避免了再遭對手逆轉，米契爾說：「我不能再讓這樣的事情再次發生，且不只是我。當然我知道我投進了一些球，但更重要的是我們一起阻止了對手的進攻，並且創造了贏球的機會，對我來說，我只是努力成為進攻者。」

除了米契爾表現亮眼外，傷癒歸隊的莫布里（Evan Mobley）9日也有18分、13籃板演出，至於同日復出的葛蘭德（Darius Garland）與杭特（De'Andre Hunter）雖然還在找進攻手感，但仍合力攻下18分。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後也直言，騎士9日的防守確實對他們是迎頭痛擊，「今年我們見識過各種類型的聯防戰術，雖然都能成功破解但也有掙扎的時刻，我們會再做出調整，不過不得不承認，騎士9日的表現非常出色，他們帶著背水一戰的拚勁在比賽。」

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