NBA／少了柯瑞 勇士G2開局被打爆 灰狼扳成1：1

灰狼當家球星愛德華（左）上半場扭傷，下半場重回球場。（路透）

勇士隊在缺少柯瑞 （Stephen Curry）情況下，G2持續作客灰狼隊，沒想到開局就被打爆，幾乎整場都被壓制，最終以93：117輸球，系列賽形成1：1平手。

灰狼開局就打出13：0攻勢，並持續維持大幅領先，但第二節剩5分56秒時，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）上籃後，左腳踝遭勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）踩到而扭傷，需要人攙扶才能退場。

下半場愛德華重返球場，勇士一度追到7分差，但灰狼又打出11：0攻勢，再度拉開差距。比賽時間剩6分22秒愛德華先退場休息，剩4分03秒時灰狼領先21分，勇士主力球員下場，進入垃圾時間。

灰狼團隊三分球37投16中（命中率43.2%），愛德華拿到20分9籃板3抄截，藍道（Julius Randle）得到24分11助攻7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）有16分3抄截3火鍋，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）挹注18分。

勇士部分，庫明加（Jonathan Kuminga）板凳出發，11投8中，砍進全隊最高的18分，巴特勒（Jimmy Butler）得到17分7籃板，希爾德（Buddy Hield）和傑克森-戴維斯都拿到15分。

季後賽 第二輪G1傷退的柯瑞，經過檢查後，傷勢確定為左腿筋拉傷，至少缺席1周，G2至G4都無法上場，柯瑞也親自說明身體狀況。

柯瑞受傷後勇士仍搶下G1勝利，8日賽前柯瑞受訪談到傷勢，「這是新的傷勢，根據我了解到的，恢復速度取決於身體自然癒合過程，這就是身體運作的原理，無法比它告訴你的，恢復得更快。」

柯瑞強調要休息一周後每天評估，才能知道什麼時候能出賽，因此目前無明確復出時間點，「有時你可以正常地做出一些籃球動作，認為已經痊癒了，但這傷勢比想像中的還要棘手。」