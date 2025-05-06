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NBA／綠衫軍投丟45顆三分球創紀綠 泰托姆：打得太隨意

記者劉肇育／即時報導
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塞爾蒂克隊5日輸球，泰托姆認為球隊打得太過隨意。(路透)
塞爾蒂克隊5日輸球，泰托姆認為球隊打得太過隨意。(路透)

塞爾蒂克隊5日在與尼克隊東區季後賽第二輪首戰，在最多領先到20分的情況下，最終在延長賽遭到逆轉，以3分差距讓尼克拔得頭籌，且本場比賽塞爾蒂克還創下投丟45顆三分球的季後賽新紀錄，不過賽後塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）仍是力挺子弟兵，認為球隊的多數出手選擇都是沒有問題的。

塞爾蒂克5日在主場迎戰尼克，在第三節中段一度領先尼克達到20分之多，不過比賽卻在接下來的一節半風雲變色，尼克在布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）的領軍直追下在第四節扳平戰局甚至是取得領先，兩隊在進入到延長賽後，尼克更是靠著阿努諾比三分打與布里吉斯（Mikal Bridges）三分球命中拉開差距，最終完成戲劇化逆轉秀。

尼克5日以阿努諾比和布朗森分別攻下29分最佳，至於唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）則都有「雙十」演出，反觀塞爾蒂克5日雖然前三節一路領先，但命中率卻在下半場雪崩式下滑，團隊命中率僅3成5，三分球更是60次出手僅命中15球，投丟45球更創下季後賽紀錄。

對於球隊創下難堪紀錄，盡管塞爾蒂克總教練馬祖拉並不以為意，但攻下23分的布朗（Jaylen Brown）說：「我認為我們必須重新分析一下，然後從中記取教訓，我們創下了三分球失手的歷史紀錄，我們必須做出調整，準備好下一場主場的賽事。」

至於泰托姆（Jayson Tatum）也認為，球隊在大幅領先的情況下打得有點太過隨意，「我覺得我們打得有點隨意了，至少我個人是如此，我們應該對籃框施加更多壓力，這是季後賽，或許我們應該在沒有裁判干預的情況下打球，但比賽的對抗強度就是如此的大。」

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