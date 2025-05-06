NBA／葛登轟逆轉三分球制裁雷霆 約柯奇飆42分

葛登轟進石破天驚的逆轉三分球，在客場氣走地主雷霆。(美聯社)

曾以一記致命灌籃幫助金塊突破首輪困境的葛登（Aaron Gordon），在第二輪首戰面對68勝的聯盟龍頭雷霆又一次成為救世主！

整場比賽幾乎都處於挨打局面的金塊，但大半時間都落後10分左右，特別是第四節中還落後13分，但「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）帶頭反攻不斷衝擊雷霆防線，加上對手得分停滯，金塊在終場前追到僅差1分。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）迫於壓力兩罰落空，最後反而讓葛登在45度角轟進石破天驚的逆轉三分球，硬是在客場劣勢下以121：119氣走地主，偷走系列賽首勝。

約柯奇全場29投15中狂攻42分22籃板6助攻2阻攻，雖出現7次失誤但瑕不掩瑜；致勝功臣葛登拿到22分14籃板，穆雷（Jamal Murray）21分6籃板6助攻。布勞恩（Christian Braun）11分13籃板3助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）13投7中獲得18分。

穆雷和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）開賽後就互別苗頭，都拿到兩位數得分；雷霆除了首節一開始的落後外，儘管外線10投0中，仍舊靠著防守逐漸取得領先優勢。

之後比賽過程中，雷霆大致上都保持在10分左右的差距，直到第三節衛斯特布魯克（Russell Westbrook）突然爆衝獨拿10分，帶動球隊持續進逼，三節打完金塊追到僅有5分差。

在金塊追分之際，支撐雷霆進攻的不是三劍客，而是替補後衛卡盧索（Alex Caruso）。他在第三節末到第四節初轟進3記三分球，拿下重要10分，讓雷霆不至於完全丟掉領先優勢。

後續威廉斯（Jalen Williams）和亞歷山大挺身接管，兩人連投帶罰進帳10分，又讓雷霆拉開兩位數分差。約柯奇面對多特（Luguentz Dort）被吹了1級惡意犯規，雷霆趁勢取得13分領先。約柯奇開始發威，個人獨拿14分，帶動金塊轟出19比7猛烈攻勢，瞬間追到僅差1分。

雷霆接近3分鐘一分未得，最後讀秒時刻，他們接連守下衛斯特布魯克、葛登的進攻；亞歷山大被犯規站上罰球線，兩罰命中後，雷霆也對約柯奇犯規，同樣把握兩罰。剩下12.9秒，雷霆一次巧妙配合讓亞歷山大輕鬆突破拿到分數，葛登兩罰命中。但霍姆葛倫兩罰落空，沒有暫停的金塊反而讓葛登轟進逆轉戰局的三分球，直接偷走首勝。

亞歷山大26投12中攻下33分10籃板8助攻2抄截，威廉斯16分7籃板4助攻，卡盧索12投7中包含5記三分球，獨拿20分6助攻5抄截2阻攻。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）12分6籃板4阻攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分9籃板，兩人皆吞下5次犯規。

雙方命中率在防守壓迫下皆低於45%，金塊三分球32投僅10中，與雷霆的38投14中，光外線得分就差了15分之多，但卻命中最重要的一球；另一方面金塊也在籃板方面取得63比43絕對優勢，禁區得分也壓過對手。