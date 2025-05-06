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NBA／不當總教練改當老大 波波維奇宣布強森「真除」

記者劉肇育／即時報導
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波波維奇(中)、強森(右)。 (美聯社)
波波維奇(中)、強森(右)。 (美聯社)

因為中風休養近6個月後，馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）近來身體狀況逐漸好轉，不過仍在5日公開談話中宣布「是時候做出改變」，將由強森（Mitch Johnson）接棒，正式成為馬刺隊新賽季總教練。

身為聯盟史上最偉大的總教練之一，波波維奇去年底因為中風無限期缺陣，並由助理教練強森暫代總教練職務，儘管馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因為血栓問題導致賽季提前報銷，仍是無緣季後賽，但強森領兵能力獲得認可，今天正式「真除」。

「情況正在一天一天好轉，但這對於我們未來計畫還是不夠，所以是時候做出改變了。」波波維奇近半年首次公開談話，還穿上印有西班牙語「老大（El Jefe）」字樣的衣服，宣布將正式交棒給強森，「我將不再擔任教練，而是成為老大，盡可能幫助強森繼續前進，這就是我們的目標。」

波波維奇將擔任馬刺籃球營運總裁，其他領導階層不會變化，對於從波波維奇手中正式接下火炬，強森說：「我很榮幸有這個機會，這將讓我保持謙遜，我將與這些人繼續合作，為他們服務。」

當被問及希望從波波維奇身上學到些什麼時，強森說：「我不可能成為他，或是像他這樣的『老大』，他對於人和每段關係的投入和用心，無論是嚴厲批評、要求對方承擔責任，或是給予擁抱和關愛，幾乎做到了極致，未來我將會用自己的方式去做，無論最終呈現的是什麼樣的結果。」

記者會波波維奇在兩位昔日子弟兵吉諾布里（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）陪同下出席，他不忘調侃兩人，「他們在每次我復健的過程中都陪著我，他們說是因為愛我，要在我跌倒時扶著我，但我認為這是在報復，他們總是給復健師出主意，想辦法折騰我，這可是瞞不過我的。」

波波維奇近半年首次公開談話，還穿上印有西班牙語「老大（El Jefe）」字樣的衣...
波波維奇近半年首次公開談話，還穿上印有西班牙語「老大（El Jefe）」字樣的衣服 截圖自馬刺官方X

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