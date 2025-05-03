我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園附近車禍 中使館證實5中國公民死亡

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

NBA／柯瑞飆29分難救 勇士不敵火箭遭逼進搶七大戰

中央社／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士隊球星柯瑞。（路透）
勇士隊球星柯瑞。（路透）

NBA金州勇士2日即便球星柯瑞攻下全場最高29分，但團隊在第4節投籃手感低迷，最後以107比115不敵休士頓火箭，被逼出決勝第7戰。

已經在季後賽首輪取得聽牌優勢的勇士，前役在未能如願結束系列賽情況下，2日回到主場力拚提前晉級，沒想到即便靠著雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）合計攻下56分，勇士還是不敵火箭的多點開花，尤其被范佛利特（Fred VanVleet）飆進6記三分球、拿下29分，最後以8分之差無緣成功捍衛主場。

值得一提的是，勇士前3節打完僅以2分落後，有機會趁著第3節打出氣勢一舉逆轉比分，然而勇士在第4節投籃手感突然降至冰點，一度連續13次出手未命中，加上防守端擋不住火箭的雙塔陣容，導致分差逐漸被擴大，成為此役落敗的主因。

幫助火箭在背水一戰成功續命的主控范佛利特，賽後接受美國媒體ESPN訪問時指出，很清楚勇士團隊的實力，因此獲勝關鍵在於想辦法讓一切變得困難，讓對手每一球都不容易出手，搭配火箭年輕且具有運動能力的陣容，能夠在比賽中消耗對手，「確實在比賽後段產生效果。」

決勝第7戰將回到火箭主場，范佛利特提到，火箭禁區有雙塔優勢，負責保護籃框、搶籃板，但在進攻端也要持續保持侵略性。勇士防守悍將葛林（Draymond Green）則強調，讓范佛利特打得太過於舒服，「我們必須找出打亂他的節奏方法。」

柯瑞 季後賽 休士頓

上一則

MLB／自評狀態接近宰制日職時期 山本由伸上網才知獲選單月MVP

延伸閱讀

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七
NBA／年度最佳隊友 柯瑞首次獲選

NBA／年度最佳隊友 柯瑞首次獲選
NBA／年度最佳隊友獎 勇士柯瑞獲眾人肯定

NBA／年度最佳隊友獎 勇士柯瑞獲眾人肯定
NBA／巴特勒缺陣 柯瑞狂飆36分 勇士逆轉火箭獲2勝領先

NBA／巴特勒缺陣 柯瑞狂飆36分 勇士逆轉火箭獲2勝領先

熱門新聞

葛登石破天驚一灌。

NBA／季後賽史上首次出現 金塊葛登0.1秒補灌絕殺快艇

2025-04-27 02:05
戈貝爾(左)全場拿下27分，唐西奇(右)也無力回天。（路透）

NBA／戈貝爾27分24籃板統治禁區 灰狼下剋上5戰淘汰湖人

2025-05-01 01:10
巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）

NBA／巴特勒回歸關鍵罰球+籃板 勇士險勝火箭聽牌

2025-04-29 01:35
灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）

NBA／愛德華轟43分帶灰狼聽牌 湖人陷淘汰邊緣

2025-04-27 23:05
公鹿隊里拉德27日疑因阿基里斯腱斷裂而提前下場。（美聯社）

NBA／里拉德疑肌腱斷裂首節就退場 溜馬大敗公鹿聽牌

2025-04-28 03:00
勇士隊主力球員巴特勒(左)、波傑姆斯基(中)、柯瑞(右)。(美聯社)

NBA／勇士三節就被火箭打爆 關門失敗要回主場打G6

2025-05-01 00:15

超人氣

更多 >
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光