NBA／波波維奇時代結束了 卸下教頭 轉任馬刺籃球營運總裁

波波維奇將不再擔任馬刺總教練，轉任球隊籃球營運總裁的全職職位。（美聯社 )

NBA 聖安東尼奧馬刺 隊2日宣布，曾入主美國籃球名人堂的波波維奇（Gregg Popovich）將不再擔任馬刺總教練，將轉任球隊籃球營運總裁的全職職位。ESPN報導，在波波維奇去年11月輕微中風 後被任命為代理總教練的強森（Mitch Johnson），現在扶正擔任總教練。

76歲的波波維奇1994年5月起進入馬刺管理層，1996-1997賽季開始執掌馬刺兵符。這位傳奇教頭是NBA職業生涯勝場最多的教練，取得1422場例行賽勝利，並帶領馬刺贏得5座NBA總冠軍。帕波維奇也是3度NBA年度最佳教練獎得主，與傳奇教練尼爾森（Don Nelson）和萊里（Pat Riley）並列NBA史上獲此殊榮最多次的教頭。

消息人士指出，「鐵血教頭」波波維奇最近幾天出現在馬刺的訓練設施，儘管他很想回到場邊執教，但他最後做出結論，認為自己無法再承擔NBA總教頭的繁重工作。消息人士又說，自去年11月中風以來，他的健康狀態一直有穩定進步。

波波維奇1988年擔任布朗（Larry Brown）的助理教練，就此展開在馬刺的生涯，他擔任助理教練4個賽季，之後在尼爾森帶領下短暫效力於金州勇士。他自1996年12月起擔任馬刺總教練，當年他在球隊開季打出3勝15敗戰績後，開除教練希爾（Bob Hill）並親自執掌教鞭。

他身為總教練的季後賽勝場數排名第3，是贏得至少5次總冠軍的5位教頭之一，其他4位是傑克森（Phil Jackson，11次）、奧拜赫（Red Auerbach，9次）、昆德拉（John Kundla，5次）與萊里（5次）。

波波維奇是NBA史上最年長的教頭。隨著他卸下主帥一職，現任NBA總教頭任期最長的頭銜由史波史特拉（Erik Spoelstra）接任，史波史特拉自2008-09賽季起就執掌邁阿密熱火兵符。