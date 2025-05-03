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NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

記者蔡佳霖／綜合報導
范弗利特(持球者)手感火燙，幫助火箭將戰線逼進搶七。(美聯社)
范弗利特(持球者)手感火燙，幫助火箭將戰線逼進搶七。(美聯社)

前一場在休士頓慘輸之後，勇士回到主場冀望可以關門終結系列賽，但面對火箭強勢攻守表現，勇士單靠柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）的零星火力仍舊難以越過防線，特別是第四節勇士命中率跌到谷底，單節僅拿5分，被火箭一舉拉開到17分差，整個主場可說是鴉雀無聲。最終火箭就以115：107連兩場痛擊勇士，從1勝3敗落後硬是將系列賽逼進搶7。

手感火燙的范弗利特（Fred VanVleet）繼續外線開火，此戰三分球9投6中，攻下29分8籃板8助攻，連續3場至少拿到25分，累積砍進18顆三分球。森根（Alperen Sengun）拿到21分14籃板6助攻3抄截；湯普森（Amen Thompson）14分7籃板2助攻3抄截。

亞當斯（Steven Adams）替補上場超過30分鐘，成了勇士體系攻勢的最大阻礙，雖然16罰僅9中，但仍拿到17分5籃板3阻攻1抄截。史密斯（Jabari Smith）和伊森（Tari Eason）各拿8分，格林（Jalen Green）11投3中得到12分5籃板3助攻。

火箭開賽後在森根（Alperen Sengun）和范弗利特（Fred VanVleet）單節合拿16分的帶動下，一直維持微幅領先，加上防守端持續壓迫勇士，在第二節一度拉開到11分差；不過勇士靠著柯瑞外線開火，轟出一波11：0攻勢，將比分追平。火箭馬上回敬7：0攻勢，巴特勒上半場結束命中壓哨球，雙方有著5分差距。

勇士一路苦追卻難以把握超前機會，每當比分接近時，火箭總能有適時的外線輸出，像是手感發燙的范弗利特，或是史密斯，都讓勇士追分功虧一簣。勇士為了降低亞當斯的籃板威脅，啟用「駭客戰術」，但亞當斯的兩罰加上森根的補籃，還是沒能奏效。第三節結束前，柯瑞外線出手造成3罰機會，罰進其中兩球，勇士將分差縮小到2分。

第四節一開始，范弗利特再度開火，完成四分打，格林也順勢禁區得手，火箭又拉開8分差；勇士暫停過後試圖靠外線追分，但面對火箭的嚴密防守，卻淪為零星單打，范弗利特外線狙擊，湯普森也有適時貢獻，火箭一波11：0攻勢，差距持續擴大，讓勇士毫無辦法可言。勇士第四節前半僅拿到5分，當雙分分差大幅拉開之際，只能提前將柯瑞換下去。

柯瑞第四節7投1中，拉低了整場命中率，全場23投9中包含6記三分球，得到29分7籃板，巴特勒獲得27分8助攻9籃板；除了兩人之外，穆迪（Moses Moody）拿到13分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）10分7籃板3助攻。

火箭全場完成12次抄截，製造勇士16次失誤；此外火箭在防守籃板掌握優勢，三分球命中數也高於勇士，加上迫使勇士團隊命中率低於4成，可說是攻守兩端全方位輾壓。

柯瑞 亞當斯 休士頓

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