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NBA／哈勒戴梅開二度 再獲最佳體育精神獎

中央社紐約1日綜合外電報導
哈勒戴。(路透)
哈勒戴。(路透)

美國職籃NBA 2024-25賽季最佳體育精神獎今天頒給波士頓塞爾蒂克的哈勒戴（Jrue Holiday）。他不但在NBA拿過2次總冠軍，同時也是2面奧運金牌得主，這是他二度獲得此一獎項。

路透社報導，現年34歲的哈勒戴在2020-21球季效命密爾瓦基公鹿時獲得此獎。NBA此項以展現體育精神為宗旨的獎項，始自於1995-96賽季。

塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）表示：「根據我的經驗，一些最優秀的競爭對手是那些將沉著自信與謙遜相結合的球員，他們經由自我準備與努力展現出對競爭對手的尊重，充滿毅力並以勇氣與視野來面對起伏的球季。」

史蒂文斯指出，沒有人比哈勒戴更能展現運動精神。他是一位終極隊友，為那些以誠為本的球員樹立榜樣。他的戰力足以說明一切，在場內場外的影響更勝於此。

哈勒戴是首名獲得此獎的塞爾蒂克球員。他在投票中共獲134張第1名選票，總分3046分。克里夫蘭騎士的艾倫（Jarrett Allen）則拿到56張第1名選票，以2704分名列第2，達拉斯獨行俠的厄文（Kyrie Irving）則以93張第1名選票，總分2640排在第3。

哈勒戴也曾3度獲得年度最佳隊友獎，並入圍2024-25賽季的NBA社會正義冠軍獎（Social Justice Champion Award）決選。他2度入選全明星、2度拿下NBA總冠軍、2度獲得奧運金牌。

哈勒戴本賽季為塞爾蒂克出戰62場比賽，場均11.1分，還有4.3個籃板與3.9次助攻，塞爾蒂克目前已晉級東區季後賽第2輪。

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