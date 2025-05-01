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NBA／老鷹抄截王丹尼爾斯 奪下最佳進步獎

體育新聞組／綜合報導
丹尼爾斯奪下年度最佳進步獎。（路透資料照片）
丹尼爾斯奪下年度最佳進步獎。（路透資料照片）

聯盟4月30日公布年度最佳進步獎，由抄截王老鷹隊丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下。

丹尼爾斯拿下44張第一名選票共332分，快艇隊祖巴茲（Ivica Zubac）23張第一名選票共186分排第2，活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）15張第一名選票共122分排第3。金塊隊布勞恩（Christian Braun）第4，湖人隊里夫斯（Austin Reaves）第5。

休賽季丹尼爾斯因墨瑞（Dejounte Murray）交易案，被鵜鶘隊送往老鷹。上季場均只有5.8分3.9籃板2.7助攻1.4抄截，命中率44.7%；本季則有14.1分5.9籃板4.4助攻，場均3.0抄截奪下抄截王，命中率49.3%。

本季丹尼爾斯累積229次抄截，這是自1995-96賽季「手套」裴頓（Gary Payton）231次抄截以來的最高紀錄。場均3.0次抄截，則是自1990-91賽季羅伯森（Alvin Robertson）以來的最高平均。

丹尼爾斯也有入選年度最佳防守球員（DPOY），但以197分不敵騎士隊莫布里（Evan Mobley）的285分，排名第2。

丹尼爾斯奪下年度最佳進步獎。（路透資料照片）
丹尼爾斯奪下年度最佳進步獎。（路透資料照片）

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