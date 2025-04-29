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NBA／關門戰狂贏55分 騎士橫掃熱火挺進季後賽第二輪

記者蔡佳霖／綜合報導
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騎士軍團強勢挺進第二輪，左為拿下22分的功臣米契爾。（美聯社）
騎士軍團強勢挺進第二輪，左為拿下22分的功臣米契爾。（美聯社）

前一戰讓熱火吞史上季後賽最慘37分敗仗的騎士大軍，在聽牌優勢下繼續「得理不饒人」。第四戰一開賽就火力全開，單節豪取43分，直接把熱火打趴；騎士上半場打完已經領先39分，全場最多領先60分，最終以138：83痛宰熱火，4戰橫掃順利晉級第二輪。

騎士光是上半場就轟進11記三分球，反觀熱火團隊總進球也不過13球，完全突顯雙方戰力陣容的巨大差距。整場比賽下來，騎士團隊命中率達到54.7%，三分球47投22中，6人得分雙位數，可說是徹底摧毀熱火防線。

這是雙方成軍以來第一次在季後賽碰頭，但4場比賽下來，騎士一共淨勝122之多。比賽呈現一面倒，當鏡頭給到熱火高層時，「油頭」萊里（Pat Riley）等也是表情凝重。

米契爾（Donovan Mitchell）攻下22分5助攻，莫布里（Evan Mobley）17分7籃板，艾倫（Jarrett Allen）14分12籃板6抄截；替補的杭特（De'Andre Hunter）貢獻19分，傑洛米（Ty Jerome）18分5助攻。

熱火得分主力赫洛（Tyler Herro）全場10投1中僅得4分，表現可謂荒腔走板；阿德巴約（Bam Adebayo）13分12籃板4助攻，全隊以約維奇（Nikola Jovic）的24分為最佳。

例行賽取得隊史次佳64勝的騎士，順利挺進到第二輪，將等待溜馬與公鹿的勝隊，目前溜馬是取得3：1聽牌優勢。

2024-25球季NBA季後賽4月28日戰績表。
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