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NBA／巴特勒回歸關鍵罰球+籃板 勇士險勝火箭聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
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巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）
巴特勒（左）一回歸就拿下27分，助勇士以109：106險勝火箭。（路透）

巴特勒（Jimmy Butler）的回歸就以12投7中包含12罰全中的表現，拿下全隊最高的27分，外加6助攻5籃板，除了關鍵罰球還搶下重要籃板，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）砍進6記三分球，轟下生涯季後賽新高26分，勇士在柯瑞（Stephen Curry）得分低於20分的情況下，在主場歷經苦戰以109：106險勝火箭，系列賽3勝1敗聽牌。

勇士一開賽就轟出16：2的猛烈攻勢，看似氣勢十足，不過火箭很快就有所回應，湯普森（Amen Thompson）接連得手，搭配防守端的加壓，火箭隨後拉出24比12的進攻，首節追到僅差2分。

進入第二節後，雙方肢體衝突更加劇烈，格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）、伊森（Tari Eason）、布魯克斯（Dillon Brooks）先後都吃下技術犯規，格林還被吹了1級惡意犯規，火箭利用這樣的焦土戰逐步咬回比分，更挾著勇士頻頻失誤，上半場結束前又打出12：4的進攻，反而取得7超前。

面對火箭的強硬進逼，勇士第三節在巴特勒的帶領下轟出18：1的瘋狂攻勢，一舉扭轉比分，領先火箭10分之多；但森根（Alperen Sengun）不斷衝擊禁區也造成勇士犯規不斷，團隊單節獲得13次罰球機會，加上范弗利特的三分球，火箭蠶食鯨吞又把比分追平。第三節結束前，巴特勒兩罰得手，讓勇士保持2分領先。

波傑姆斯基和巴特勒第四節之初先後命中三分球，但森根依舊無人可擋，單節獨拿8分，讓火箭再度超前比分。前三節沉寂的柯瑞回敬三分球，巴特勒和希爾德也接連得手，勇士更啟動「駭客」亞當斯的戰術，迫使火箭無法動用雙塔，一波7比0攻勢讓勇士在剩下3分18秒時又取得3分領先。

手感火燙的范弗利特（Fred VanVleet）回敬本場比賽第8顆三分球，但巴特勒很快又造成犯規，並且穩穩罰進3球；森根強打禁區追回兩分，暫停過後雙方都沒有進球。火箭關鍵一擊交給森根單打，但被格林守下，巴特勒更抓下進攻籃板，並且穩住兩罰機會。沒有暫停的火箭只能從底線發球推進，范弗利特搶投三分失手，無緣將比賽逼進延長。

波傑姆斯基除了進帳26分，還有3籃板4助攻2抄截進帳；柯瑞全場僅出手13次，得到17分3籃板3助攻，出現4次失誤。

波斯特（Quinten Post）13分4籃板3助攻，希爾德15分，格林頂著5犯得到6分8籃板。

森根一掃前場低迷，在格林有犯規麻煩情況下，持續造成勇士禁區困擾，攻下31分10籃板5助攻；范弗利特命中8顆三分球拿下25分6助攻，湯普森12投7中獲得17分；格林（Jalen Green）再度迷航只拿到8分，還出現5次失誤。

勇士搶下聽牌優勢後，雙方第5戰將在30日回到休士頓主場進行。

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