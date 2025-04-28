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NBA／年度最佳隊友獎 勇士柯瑞獲眾人肯定

中央社紐約28日綜合外電報導
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金州勇士隊的明星後衛柯瑞(左)獲NBA年度最佳隊友獎。(美聯社)
金州勇士隊的明星後衛柯瑞(左)獲NBA年度最佳隊友獎。(美聯社)

美國職籃NBA年度最佳隊友獎今天出爐，金州勇士隊的明星後衛柯瑞（Stephen Curry）自12人名單脫穎而出。這個獎項旨在表揚球員們公認為場內與場外的最佳隊友。

特威曼-史托克斯「年度最佳隊友獎」（Twyman-Stokes Teammate of the Year Award）自2012-13賽季起每年頒發一次，目的在表揚憑藉無私奉獻、場內與場外領導力，指引其他球員並作為榜樣的球員。他們對球隊的承諾與奉獻，配享此一「最佳隊友」的稱號。

聯盟高層選出12名決選者角逐此一獎項，東西區各6名，由現役NBA球員從中選出獲勝者。去年此獎是由明尼蘇達灰狼的康利（Mike Conley）獲得。

這是柯瑞首次獲得年度最佳隊友獎。他曾在2010-11賽季拿下最佳運動精神獎，也就是在球場上最能展現體育道德理想的球員。

柯瑞是一名擁有16年NBA經驗的老將，曾兩度榮膺最有價值球員、11次入選明星賽，並且保持聯盟3分球命中紀錄。他曾4次獲得NBA總冠軍，全部是在勇士拿下，這也是他唯一效命過的球隊。

特威曼-史托克斯「年度最佳隊友獎」以特威曼（Jack Twyman）與史托克斯（Maurice Stokes）的名字命名，他們傳奇的友誼令人津津樂道，更勝於在籃球名人堂的成就。

NBA 柯瑞

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