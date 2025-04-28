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NBA／里拉德疑肌腱斷裂首節就退場 溜馬大敗公鹿聽牌

中央社／台北28日電
公鹿隊里拉德27日疑因阿基里斯腱斷裂而提前下場。（美聯社）
公鹿隊里拉德27日疑因阿基里斯腱斷裂而提前下場。（美聯社）

NBA印第安那溜馬27日在季後賽第4戰靠中鋒透納（Myles Turner）攻下23分及團隊6成命中率，在客場以129比103獲勝，系列賽取得3比1聽牌優勢。公鹿球星里拉德（Damian Lillard）則可能阿基里斯腱斷裂。

公鹿當家明星後衛里拉德，在對抗腿部血栓1個月後，27日終於重返賽場，不過他在首節剩餘5分多鐘時，在一次無碰撞的情況下，抓著左小腿痛苦倒地。

根據ESPN報導，現年34歲、曾9度入選NBA明星隊的里拉德，很可能遭逢左小腿阿基里斯腱斷裂的傷病；公鹿球團表示，將等進一步做完核磁共振（MRI）後，才能確定嚴重程度。

少了里拉德助陣，公鹿先發只能靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）苦撐，他全場攻下28分，不過公鹿其餘3名先發球員，2人得6分、1人得3分。

雙方系列賽第5場將回到溜馬主場舉行，公鹿很可能上演連續2個賽季在首輪遭溜馬淘汰的情節；根據統計，公鹿在季後賽客場已經8連敗，其中5敗來自溜馬毒手。

溜馬隊中鋒透納（左）27日攻下23分。（路透）
溜馬隊中鋒透納（左）27日攻下23分。（路透）

27日溜馬半場結束以63比52領先，下半場更是以高達69%的團隊投籃命中率控制著比賽，全場都沒有落後過。

溜馬中鋒透納在第3戰全場9投僅1中拿6分，27日立刻強勢反彈，首節就拿了9分，全場攻下23分、5籃板、4阻攻，且溜馬先發5人得分都在雙位數以上。

2024-25球季NBA季後賽4月27日戰績表。
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