NBA／尼克1分險勝活塞聽牌 裁判承認關鍵犯規沒響哨

活塞隊康寧漢（右）27日繳出大三元成績。（路透）

紐約尼克今天在NBA季後賽 以94比93力克底特律活塞，不過這場球最後一刻活塞出手時，尼克疑似犯規但並未響哨，裁判賽後雖認漏吹但無助於結果，尼克目前以3比1在系列賽聽牌。

尼克的布朗森（Jalen Brunson）今天拿下32分，唐斯（Karl-Anthony Towns）在比賽後段關鍵時刻投中2球，最終全隊以1分擊敗活塞，在NBA東區季後賽第1輪取得3比1領先優勢。

這場比賽在爭議中結束，活塞抗議小哈德威（Tim Hardaway Jr.）最後一刻試圖投三分球時，尼克的哈特（Josh Hart）犯規。

活塞教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與活塞球迷氣極敗壞，但活塞當時已不再擁有任何挑戰權。尼克獲勝後，將有機會在美國時間29日的主場賽事，結束7戰4勝的首輪系列賽。

比克斯塔夫賽後表示，「小哈德威的跳投有發生接觸」。「我不知還有什麼其它方式來說這件事，他的跳投有發生接觸…我再說一遍，他的跳投有出現接觸。」

NBA裁判組長蓋斯瑞（David Guthrie）賽後承認，小哈德威的最後一擊應判尼克犯規，是裁判漏吹。

他告訴負責聯合採訪的記者說：「現場比賽中，裁判認定哈特的防守動作合法。」他說：「但賽後檢視時，我們發現哈特與小哈德威的身體接觸已超過輕微的程度，應該被判犯規。」

當時比賽僅有1分差，小哈德威正準備投出底線三分球，哈特用肩膀撞到哈達威右肩影響他出手，以致球遠遠偏離籃框。如果哈特被判犯規，小哈德威將站上罰球線進行3罰。

NBA會在分差少於3分的比賽結束後，在翌日發布比賽最後2分鐘的所有吹判報告。

這場比賽活塞的康寧漢（Cade Cunningham）拿下大三元，全場得25分、10個籃板並有10次助攻。活塞一度追回比賽早期16分的差距，第4節一開始還曾領先11分，最後無奈吞敗。

尼克的布朗森在第3節末扭傷右腳踝後短暫下場，但最後一節歸隊後拿下15分，也幫助尼克奪回一城。紐約最終以1分氣走主場對手，在東區首輪系列賽中以3勝1負領先，雙方第5戰將回到紐約進行。