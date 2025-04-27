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NBA／愛德華轟43分帶灰狼聽牌 湖人陷淘汰邊緣

中央社／台北28日電
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灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）
灰狼隊愛德華（右三）27日力戰湖人，率球隊擊敗對手。（路透）

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）今天狂轟全隊最高38分，搭配詹姆斯（LeBron James）挹注27分，可惜球隊仍以113比116不敵明尼蘇達灰狼，季後賽首輪陷入1比3淘汰邊緣。

力拚扳平季後賽首輪系列賽戰局的湖人今天作客灰狼，雙方從一開賽即上演激戰，甚至多次互換領先，而湖人帶著3分落後進入中場休息，不過易籃後靠著唐西奇飆分帶領下，搭配八村壘、里夫斯（Austin Reaves）連番砍進外線，湖人在第三節攻守俱佳，並手握雙位數領先。

然而，進入決勝第四節，湖人遭遇對手強勢反攻，不僅在進攻端當機，防守端也擋不住愛德華（Anthony Edwards），導致處於落後局面，尤其終場前11秒還出現關鍵改判，將原本湖人球權改為詹姆斯的犯規，最後芮維斯未能投進追平三分球，讓湖人以3分之差惜敗。

此役唐西奇走出前役腸胃型感冒的困擾，攻下全隊最高38分，詹姆斯貢獻「準大三元」27分、12籃板、8助攻，而八村壘、里夫斯則分別挹注23分、17分，可惜無法有效限制愛德華狂轟全場最高43分，外帶9籃板、6助攻，湖人在7戰4勝制的季後賽首輪系列戰陷入1比3淘汰邊緣。

值得一提的是，湖人以唐西奇、詹姆斯、里夫斯搭配八村壘、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的陣容打滿整個下半場，卻沒能收到好的效果。詹姆斯賽後接受媒體聯訪時認為，球隊打出一些好的表現，但也有需要再修正的地方，「我們不會想著要連贏三場，而是要一場一場來。」

湖人 季後賽 洛杉磯

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