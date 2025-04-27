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NBA／季後賽史上首次出現 金塊葛登0.1秒補灌絕殺快艇

體育新聞組／ 綜合報導
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葛登石破天驚一灌。
葛登石破天驚一灌。

葛登（Aaron Gordon）在終場前上演石破天驚的一灌，將約柯奇（Nikola Jokic）的三分出手籃外空心硬是塞進籃框，讓金塊避免吞下一場大逆轉敗仗，以101：99驚險擊退快艇，將系列賽追成2比2平手。

經過影像回放確認，葛登在終場前球離手且未違反籃框干擾，完成了這一記史詩級補灌。根據Basketball Reference資料，這是NBA季後賽歷史上首次出現以補扣絕殺比賽的情況。

「我們本來是要讓球交給Joker出手。我只是試著清理籃板，補籃，盡力為球隊贏球，」葛登在賽後接受訪問時興奮地說，「這真是場瘋狂的比賽，真的太瘋狂了。」

約柯奇狂轟36分、21籃板和8助攻，帶領金塊一度在第四節領先22分。帶傷上陣的波特（Michael Porter Jr.）與布勞恩（Christian Braun）各貢獻17分。致勝功臣葛登則拿到14分6籃板5助攻，穆雷（Jamal Murray）13分7籃板7助攻。

快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）攻下24分，鮑威爾（Norman Powell）貢獻22分，而祖巴茲（Ivica Zubac）也有19分、12籃板與6助攻的全能表現。哈登（James Harden）15分11助攻4籃板2抄截2阻攻。

金塊成功在快艇新主場Intuit Dome搶走一勝，系列賽第5戰將於28日回到丹佛舉行。

比賽中曾爆發小衝突，在上半場結束前6.6秒，雙方球員在中場發生推擠，最終共有6人領到技術犯規，包括金塊的約柯奇、葛登與布勞恩，以及快艇的哈登、鮑威爾和鄧恩（Kris Dunn）。

快艇全場手感冰冷，88投39中、三分球30投僅中10，幾乎全場落後。金塊在第三節展開猛烈攻勢，約柯奇單節獨拿14分，金塊團隊砍進5記三分球，轟出35：19的攻勢，進入第四節時手握85：65的優勢。

儘管雷納德、哈登與鮑威爾在第四節帶領快艇反撲，打出34：16的攻勢，但最終仍因葛登的壓哨補扣飲恨。

葛登(右)石破天驚的一灌，幫助金塊絕殺快艇。（美聯社）
葛登(右)石破天驚的一灌，幫助金塊絕殺快艇。（美聯社）

快艇 季後賽 NBA

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