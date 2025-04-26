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NBA／「嘴綠」格林勇奪最佳拚搏獎 最年長得主

中央社／紐約25日電
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金州勇士前鋒格林獲得2024-2025賽季最佳拚搏獎。（路透）
金州勇士前鋒格林獲得2024-2025賽季最佳拚搏獎。（路透）

職籃NBA 25日宣布，金州勇士前鋒格林（Draymond Green）獲得2024-2025賽季最佳拚搏獎（Hustle Award）。綽號「嘴綠」的格林也以35歲之齡成為這個獎項歷來最年長的得主。

NBA官網報導，最佳拚搏獎目的在表揚那些每天努力奮戰影響勝負，但實際貢獻卻不見得能從傳統數據中看出的球員。

格林曾4度入選NBA全明星賽、2次最佳陣容，同時也8次進入最佳防守陣容，可說是集各榮銜於一身的拚搏獎得主。這位35歲的4屆NBA總冠軍，今天也成為獲此殊榮的最年長球員，證明拚搏並非年輕人專利。

格林曾在2017年拿下年度最佳防守球員並於2025年再次入圍決選，如今他成為第2位獲最佳拚搏獎的前年度最佳防守球員；先前有這項紀錄的是兩屆最佳拚搏獎得主史瑪特（Marcus Smart），他是在2022年獲最佳防守球員。

格林被譽為最全能的防守球員之一，他在「拚搏數據」表現優異。這個數據是由掩護得分、破壞對手傳球路徑、活球爭奪、製造進攻犯規等指標構成。

格林在破壞對手傳球路徑排名15，干擾對手兩分球排名第13，干擾對手三分球排名第2，最終獲得這項榮譽。

格林在球場拚搶活球、犧牲身體阻擋對手進攻、強力掩護隊友擺脫防守，並在各個位置看防、全場干擾對手投籃，對勇士過去10年的成功至關重要。

本季最佳拚搏獎的票選結果，排在格林之後的是奧克拉荷馬雷霆的華勒斯（Cason Wallace），第3名是費城76人的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）。

NBA 費城

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