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NBA／灰狼三劍客合砍81分 擊潰湖人 詹姆斯轟38分白搭

記者蔡佳霖／綜合報導
灰狼愛德華（中）拿到29分，打退拿38分的詹姆斯（左，背號23）領軍的湖人隊。(美聯社)
灰狼愛德華（中）拿到29分，打退拿38分的詹姆斯（左，背號23）領軍的湖人隊。(美聯社)

灰狼帶著1勝1敗回到主場，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）找回準星，全場22投13中攻下生涯季後賽新高30分，愛德華（Anthony Edwards）補上29分7籃板7助攻，藍道（Julius Randle）也有22分5籃板4助攻的貢獻，灰狼在第四節最後時刻轟出13：1的猛烈攻勢，一口氣擊潰湖人防線，以116：104搶下2連勝，系列賽取得2勝1負領先。

在唐西奇（Luka Doncic）胃部不適影響狀態的情況下，詹姆斯（LeBron James）扛下進攻大旗，上半場獨拿22分，其中16分出現在第二節，幫助湖人取得4分領先；不過易籃再戰，灰狼找回準星，愛德華和麥克丹尼爾斯合拿18分，帶動球隊逆轉戰局，掌握領先優勢。

陷入落後被動的湖人，還是只能依賴詹姆斯，他在第四節連續砍進3記三分球，加上唐西奇連拿4分，湖人一舉追成103：103平手；隨後愛德華、里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯還以顏色，聯手發動猛攻，順利捍衛主場。

詹姆斯21投13中包含5記三分球，攻下38分10籃板4助攻2抄截2阻攻，可說是苦苦支撐全隊進攻，他也超越自己保持的紀錄，成為季後賽最老至少破35分的球員。

里夫斯（Austin Reaves）進帳20分7籃板4助攻，唐西奇16投6中得到17分8助攻7籃板，除了3人之外，沒人得分超過兩位數；此外湖人一共出現16次失誤，是對手的2倍之多。

相較於湖人，僅用8人應戰的灰狼，火力相對均衡，里德獲得11分6籃板，迪文森佐（Donte DiVincenzo）雖然13投4中得到10分，但另外繳出5籃板4助攻3阻攻。

與灰狼第三戰，詹姆斯雖拿下38分，但湖人還是輸球。(路透)
與灰狼第三戰，詹姆斯雖拿下38分，但湖人還是輸球。(路透)

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