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NBA／公鹿退溜馬搶回一勝 崔蘭特37分、追平「雷槍」紀錄

體育新聞組／綜合報導
公鹿射手崔蘭特(中)狂飆37分，命中9顆三分追平「雷槍」艾倫的隊史紀錄。 （美聯社）
公鹿射手崔蘭特(中)狂飆37分，命中9顆三分追平「雷槍」艾倫的隊史紀錄。 （美聯社）

季後賽首輪第三戰公鹿隊回到主場迎戰溜馬隊，公鹿射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都狂砍37分，幫助公鹿以117：101拿下勝利，系列賽仍以1勝2負落後。

溜馬上半場打完還領先10分，但崔蘭特第3節三分球6中5，狂飆18分，帶隊單節打出39：18攻勢，反而取得11分領先。末節中段公鹿再打出10：0攻勢，將領先擴大至20分，奠定比賽勝基。

崔蘭特全場16投11中，其中三分球12中9，砍下個人季後賽生涯新高的37分，9顆三分球追平「雷槍」艾倫（Ray Allen）的季後賽隊史紀錄。安戴托昆波19投14中，其中罰球10中9，拿到37分12籃板6助攻。里拉德（Damian Lillard）手感冰冷，12中2，只有7分進帳。

溜馬則以席亞康（Pascal Siakam）表現最佳，他19中12，砍進28分。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到14分10助攻7籃板，奈史密斯（Aaron Nesmith）貢獻18分7籃板。

季後賽 哈利 字母

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