NBA／落後29分大逆轉灰熊 雷霆3人得分破20退搶先聽牌

雷霆球星亞歷山大(前右)24日拿下31分。(路透)

在NBA 系列賽前兩戰合計輸了70分後，灰熊隊24日回到主場迎戰西區第一種子雷霆隊總算觸底反彈，在上半場就狂砍11顆三分球、拿下77分，並一度取得最多29分領先，但雷霆卻在下半場大反撲，最終以114：109戲劇化逆轉灰熊，系列賽取得3：0聽牌優勢。

灰熊在系列賽前兩戰作客雷霆主場，在攻守表現都遭到對手壓制的情況下，兩場比賽合計輸了70分，創下聯盟季後賽 史上系列賽前2戰的最大分差，不過24日回到主場後灰熊也重拾競爭力，上半場灰熊就在小皮本（Scotty Pippen Jr）外線火力全開投進5顆三分球領軍下，前兩節賽事合計11顆三分球拿下77分，並保有26分領先優勢，不過第二節末段也發生主控莫蘭特（Ja Morant）摔傷退場的狀況。

而雷霆24日在上半場的進攻表現也確實不如前兩戰，除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）維持水準皆有18分進帳外，其他球員合計僅拿下15分。

不過易籃後雷霆重新找回進攻節奏，尤其是上半場只拿下1分的長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）火力全開，單節8次出手命中6球，個人狂掃16分，帶動雷霆單節拉出36：18的反撲，僅花一節就讓比賽重新回到拉鋸階段。

第四節雷霆一哥亞歷山大也挺身接管戰局，他開節前4分鐘豪取8分後，幫助雷霆繼開賽後再度追平比數，儘管隨後灰熊手感最火燙的小皮朋投進個人本場比賽第6顆三分球，也是下半場首顆，幫助灰熊再度要回領先優勢，但霍姆葛倫隨即又補上一記三分球追平。

比賽最後階段，雷霆靠著威廉斯、霍姆葛倫4罰3中，在比賽最後57秒反取得3分領先，加上卡盧索（Alex Caruso）在倒數19秒上籃得手後也宣告灰熊死刑 ，最終雷霆就以6分差距勝出，並在系列賽取得3：0聽牌優勢，從29分落後到逆轉勝出，也追平聯盟季後賽史上第二大分差。

雷霆24日共3人得分突破20分，其中亞歷山大31分、8助攻，威廉斯26分，霍姆葛倫24分、8籃板，至於灰熊則以小皮朋投進6顆三分球拿下28分最佳，不過他有5顆三分球都集中在上半場，至於只打16分鐘就傷退的莫蘭特則有15分、5助攻。