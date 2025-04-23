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NBA／擊敗約柯奇 「新紐約之王」布朗森獲年度關鍵球員

記者劉肇育／即時報導
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布朗森。(路透)
布朗森。(路透)

頒發邁入第3年的NBA年度關鍵球員獎項在今天揭曉，由尼克攻勢發動機布朗森（Jalen Brunson）獲選，成為繼福克斯（De'Aaron Fox）、柯瑞（Stephen Curry）後，史上第3位獲得此獎項肯定的球員。

從2023年開始頒發的年度關鍵球員獎，獲獎者將獲得以湖人傳奇球星威斯特（Jerry West）為名的獎盃，該獎項由聯盟各隊總教練進行提名後，由媒體票選，在前兩年分別由福克斯與柯瑞獲獎，至於今年則是由新一代「紐約之王」布朗森獲選。

布朗森過去3年在尼克奠定球隊一哥地位，並成為聯盟最穩定的關鍵球員之一，本賽季尼克在關鍵時刻的勝率高達百分之61，排名聯盟第5名，而布朗森在關鍵時刻的命中率高達5成1，並以關鍵時刻平均得分5.6分高居聯盟之冠。

談到獲選年度關鍵球員獎，布朗森說，「我認為有些人天生就具備這種能力，而我則是從高中開始就在培養這件事，且每個階段我都變得愈來愈好，現在我們則是來到了這裡。」

談到對於年度關鍵球員的定義，布朗森則認為是指一種幫助球隊找到獲勝的方式，「這對我來說才是最重要的，你可以在關鍵時刻發揮，但如果贏不了就沒有意義，對我來說贏球才是最重要的。」

布朗森在年度關鍵球員票選中獲得100張中的70張第1名選票，且總計在100張選票中獲得98票的肯定，至於金塊約柯奇（Nikola Jokic）則是獲得26張第1名選票，灰狼愛德華（Anthony Edwards）排名第3名。

柯瑞 湖人 NBA

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