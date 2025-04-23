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NBA／上季淘汰過灰狼 唐西奇談G3：到明尼蘇達將是場戰爭

記者曾思儒／即時報導
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湖人隊唐西奇。(美聯社)
湖人隊唐西奇。(美聯社)

本季打下西區第3種子的湖人隊，記取季後賽首戰慘輸灰狼隊22分教訓，22日在當家球星唐西奇（Luka Doncic）31分、12籃板、9助攻「準大三元」領軍下以94：85扳平戰局，今年2月透過驚天交易轉戰紫金軍團的唐西奇還在第3戰前給隊友們心理建設，前進客場的第3戰和第4戰要抱持「打仗」準備。

系列賽勝場開張的湖人，台灣時間周六早上9點半將到客場迎接第3戰，唐西奇說：「前進明尼蘇達將是場戰爭，那裡的球迷會瘋狂應援，我們不能驚慌。」

去年唐西奇率獨行俠隊一路闖進總冠軍賽，西區決賽對手正是灰狼，當時獨行俠花5戰淘汰灰狼，且3場客場都拿下勝利；今年唐西奇改披紫金戰袍，和灰狼改在首輪碰頭，他連兩戰都有超過30分演出，22日更是差1助攻就完成「大三元」。

湖人首戰被灰狼以5成命中率投進21記三分彈，22日從開賽就在防守施壓，首節就取得34：15絕對領先，全場更讓灰狼三分球25投僅5中，唐西奇提到，差別就在於是否有「上身體」，22日團隊展現出肢體碰撞的強度，「我們第一節就取得很大進展，我們從上一場比賽學習，並且堅持了下來。」

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