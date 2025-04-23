NBA／雷霆兩戰狂贏70分登史上第2 亞歷山大謝隊友支持

雷霆一哥亞歷山大。（美聯社）

雷霆隊22日對灰熊隊系列賽第二戰再度以19分差距贏球，系列賽前兩戰合計淨勝分高達70分，在聯盟史上排名第2，且這兩場比賽雷霆僅讓灰熊靠著快攻拿下8分，成功的防守策略成為連兩場比賽都輕鬆取勝的關鍵。

雷霆今年例行賽就以平均淨勝分12.9分改寫聯盟紀錄，季後賽 再度創下紀錄，對灰熊前兩戰分別贏51分與19分、合計70分，在聯盟史上僅次於1986年「Show Time」湖人 隊對馬刺 隊系列賽前兩戰合計淨勝分75分的紀錄。

雷霆不僅在防守端表現搶眼，在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）近兩場比賽平均只拿下21分的情況下，進攻端依舊展現多點開花的攻勢，從首戰6人得分上雙到22日3人得20分以上，替補球員得分更是以33：14大幅領先灰熊。

對於團隊的優異表現，亞歷山大直言隊友幫助他們贏得這兩勝，「我在一些平常會有的投籃機會，卻錯過了，這就是比賽的一部分，總是有起有落，但我們球隊很強，不僅贏了兩場比賽，比分也很好看，這兩個夜晚都是隊友支持我，希望盡快找回狀態。」

22日攻下13分的卡盧索（Alex Caruso）認為，儘管亞歷山大手感不佳，仍透過不同方式幫助球隊，「整場比賽他不只得分，這是顯而易見的，他投丟的是一些很常規的投籃，這是他平常都能投進的，我認為如果我們能夠在他表現不好的情況下，還能以屬於我們的方式贏得比賽，這對於球隊的發展是有好處。」