NBA／唐西奇「準大三元」領軍 湖人守死灰狼 扳平系列賽

唐西奇31分、12籃板、9助攻。（歐新社）

季後賽 首戰慘輸22分的湖人 隊，22日加強防守下從首節就取得兩位數領先，最終在當家球星唐西奇（Luka Doncic）31分、12籃板、9助攻「準大三元」發揮下，以94：85擊敗灰狼隊，季後賽首輪扳平戰局。

湖人開賽就打出31：13猛攻，7投4中的唐西奇就包辦其中16分，文森（Gabe Vincent）再飆進讀秒三分彈，讓湖人帶著34：15的大幅領先進入第二節。

灰狼第一節18投僅中5，且迪文森佐（Donte DiVincenzo）已經3犯在身，第二節打不到3分鐘里德（Naz Reid）也領到第3犯；湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）雖也陷入犯規麻煩，不過球隊在詹姆斯飆進外線下，領先已經擴大到43：21；灰狼節末在戈貝爾（Rudy Gobert）連罰帶切下打出8：0攻勢，半場打完縮小差距到43：58。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）第三節火力全開，除了有雙手抱扣美技，外線、突破也得手，助灰狼打出8：4的開節攻勢，差距縮小到51：62；湖人暫停後唐西奇投進高難度打板球，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也飆進外線，帶動湖人一波11：2反擊，差距再回到20分，三節打完也握有81：65優勢。

唐西奇三節打完已累積28分、10籃板、9助攻，但第四節球隊陷入得分荒，將近3分鐘還有得分，讓灰狼打出12：5的開節攻勢，比數追到77：86；關鍵時刻湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）抄截後單打得手，里夫斯（Austin Reaves）上籃也破網，唐西奇讀秒階段的進球徹底澆熄灰狼反撲氣燄，最終以94：85守護主場勝利。

唐西奇最後一節雖沒助攻進帳，仍繳出31分、12籃板、9助攻「準大三元」數據，詹姆斯21分、11籃板、7助攻，里夫斯16分，三星 聯手扳平系列賽；灰狼上一戰以5成命中率轟進21顆三分彈，22日外線25投僅5中，三分球表現大相逕庭，全隊只有2人得分達到兩位數，分別是藍道（Julius Randle）27分和愛德華的25分。